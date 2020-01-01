Bloom Energy (Ondo) (BEON) ניתוח טכני היום דף Bloom Energy (Ondo) הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של BEON מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Bloom Energy (Ondo) למטה. הירשם

Bloom Energy (Ondo) (BEON) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים -- -- -- -- --

Bloom Energy (Ondo) זרימת הון זרימת נטו פנימה BEONUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.