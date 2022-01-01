Beercoin 2 (BEER2) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Beercoin 2 (BEER2), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Beercoin 2 (BEER2) מידע Have you ever dreamt of a better version of beer? Stronger, more foamy, more perfect. Just sip BEER 2.0. Beer 2.0 is not just an upgrade; it's a commitment to our community's values and the shared vision of a decentralized, enjoyable, and rewarding experience. אתר רשמי: https://beercoin2.wtf/ סייר בלוקים: https://solscan.io/token/GCKTFLxkMeUTUbuQM1k6f1cy4o4tC2V13ye2ebL3p52r קנה BEER2עכשיו!

Beercoin 2 (BEER2) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Beercoin 2 (BEER2), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 888.89B $ 888.89B $ 888.89B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 473.96K $ 473.96K $ 473.96K שיא כל הזמנים: $ 0.00005583 $ 0.00005583 $ 0.00005583 שפל כל הזמנים: $ 0.000000330063593219 $ 0.000000330063593219 $ 0.000000330063593219 מחיר נוכחי: $ 0.0000005332 $ 0.0000005332 $ 0.0000005332 למידע נוסף על Beercoin 2 (BEER2) מחיר

Beercoin 2 (BEER2) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Beercoin 2 (BEER2) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של BEER2 אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות BEER2האסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את BEER2טוקניומיקה, חקרו אתBEER2המחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות BEER2 מעוניין להוסיף את Beercoin 2 (BEER2) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת BEER2, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות BEER2 ב-MEXC עכשיו!

Beercoin 2 (BEER2) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של BEER2עוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה BEER2 עכשיו את היסטוריית המחירים!

BEER2 חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן BEER2 עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו BEER2 משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה BEER2עכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!