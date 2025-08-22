BabyChita Token (BCT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00000579. במהלך 24 השעות האחרונות, BCT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00000425 לבין שיא של $ 0.0000058, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BCTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.000351089573499945, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000004797436731223.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, BCT השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.16% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
BabyChita Token (BCT) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של BabyChita Token הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 93.82. ההיצע במחזור של BCT הוא 0.00, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 57.90K.
BabyChita Token (BCT) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של BabyChita Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0000000099
-0.16%
30 ימים
$ -0.00000144
-19.92%
60 ימים
$ -0.00000129
-18.23%
90 ימים
$ -0.00000318
-35.46%
BabyChita Token שינוי מחיר היום
היום,BCT רשם שינוי של $ -0.0000000099 (-0.16%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
BabyChita Token שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00000144 (-19.92%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
BabyChita Token שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,BCT ראה שינוי של $ -0.00000129 (-18.23%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
BabyChita Token שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00000318 (-35.46%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
BabyChita is a project that aims to benefit society by creating new projects for the future. The main element of our project is to create artificial intelligence ( AI ) modules that will make everyone's work easier. We aim to touch your lives and progress with these artificial intelligence ( AI ) projects. At the same time, BabyChita is a P2E project. We aim to offer you, the users, a perfect game by combining artificial intelligence ( AI ) and gaming. While playing games, you can also chat with our artificial intelligence ( AI ) assistants to get to know BabyChita better and start using it.
BabyChita Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול BabyChita Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקBCT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים BabyChita Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךBabyChita Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
BabyChita Tokenתחזית מחיר (USD)
הבנת הטוקנומיקה של BabyChita Token (BCT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BCT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
