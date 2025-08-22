עוד על BCT

BabyChita Token (BCT)

BabyChita Token (BCT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:53:36 (UTC+8)

BabyChita Token (BCT) מידע על מחיר (USD)

-8.10%

BabyChita Token (BCT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00000579. במהלך 24 השעות האחרונות, BCT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00000425 לבין שיא של $ 0.0000058, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BCTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.000351089573499945, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000004797436731223.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BCT השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.16% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי השוק הנוכחי של BabyChita Token הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 93.82. ההיצע במחזור של BCT הוא 0.00, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 57.90K.

BabyChita Token (BCT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של BabyChita Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0000000099-0.16%
30 ימים$ -0.00000144-19.92%
60 ימים$ -0.00000129-18.23%
90 ימים$ -0.00000318-35.46%
BabyChita Token שינוי מחיר היום

היום,BCT רשם שינוי של $ -0.0000000099 (-0.16%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

BabyChita Token שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00000144 (-19.92%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

BabyChita Token שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,BCT ראה שינוי של $ -0.00000129 (-18.23%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

BabyChita Token שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00000318 (-35.46%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של BabyChita Token (BCT)?

בדוק את BabyChita Token עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהBabyChita Token (BCT)

BabyChita is a project that aims to benefit society by creating new projects for the future. The main element of our project is to create artificial intelligence ( AI ) modules that will make everyone's work easier. We aim to touch your lives and progress with these artificial intelligence ( AI ) projects. At the same time, BabyChita is a P2E project. We aim to offer you, the users, a perfect game by combining artificial intelligence ( AI ) and gaming. While playing games, you can also chat with our artificial intelligence ( AI ) assistants to get to know BabyChita better and start using it.

BabyChita Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול BabyChita Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקBCT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים BabyChita Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךBabyChita Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

BabyChita Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה BabyChita Token (BCT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות BabyChita Token (BCT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור BabyChita Token.

בדוק את BabyChita Token תחזית המחיר עכשיו‏!

BabyChita Token (BCT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של BabyChita Token (BCT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BCT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות BabyChita Token (BCT)

מחפש איך לקנותBabyChita Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש BabyChita Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

BCT למטבעות מקומיים

BabyChita Token מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של BabyChita Token, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על BabyChita Token

כמה שווה BabyChita Token (BCT) היום?
החי BCTהמחיר ב USD הוא 0.00000579 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BCT ל USD?
המחיר הנוכחי של BCT ל USD הוא $ 0.00000579. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של BabyChita Token?
שווי השוק של BCT הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BCT?
ההיצע במחזור של BCT הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BCT?
‏‏BCT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.000351089573499945 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BCT?
BCT ‏‏רשם מחירATL של 0.000004797436731223 USD.
מהו נפח המסחר של BCT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BCT הוא $ 93.82 USD.
האם BCT יעלה השנה?
BCT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BCT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
BabyChita Token (BCT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

