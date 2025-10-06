BBSNEK מחיר היום

מחיר BBSNEK (BBSNEK) בזמן אמת היום הוא $ 0.00001532, עם שינוי של 12.85% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BBSNEK ל USD הוא $ 0.00001532 לכל BBSNEK.

BBSNEK כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- BBSNEK. ב‑24 השעות האחרונות, BBSNEK סחר בין $ 0.00001518 (נמוך) ל $ 0.00002257 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, BBSNEK נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו -27.47% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 295.01.

BBSNEK (BBSNEK) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 295.01$ 295.01 $ 295.01 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 69,700,000,000 69,700,000,000 69,700,000,000 בלוקצ'יין ציבורי ADA

שווי השוק הנוכחי של BBSNEK הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 295.01. ההיצע במחזור של BBSNEK הוא --, עם היצע כולל של 69700000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.07M.