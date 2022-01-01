Based Pepe (BASEDPEPE) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Based Pepe (BASEDPEPE), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Based Pepe (BASEDPEPE) מידע Based Pepe is a BASE token focused around the iconic Pepe the Frog meme. Based Pepe takes advantage of the speed and low cost of BASE transactions to provide a token for retail audiences who are true fans of the original, canonical Pepe the Frog from Boy's Club, originally created by Matt Furie. אתר רשמי: https://basedpepe.vip/ מסמך לבן: https://basedpepe.vip/wp-content/uploads/Whitepepe.pdf סייר בלוקים: https://basescan.org/token/0x52b492a33E447Cdb854c7FC19F1e57E8BfA1777D קנה BASEDPEPEעכשיו!

Based Pepe (BASEDPEPE) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Based Pepe (BASEDPEPE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 13.25M $ 13.25M $ 13.25M שיא כל הזמנים: $ 0.00000043997 $ 0.00000043997 $ 0.00000043997 שפל כל הזמנים: $ 0.000000000091127145 $ 0.000000000091127145 $ 0.000000000091127145 מחיר נוכחי: $ 0.00000003149 $ 0.00000003149 $ 0.00000003149 למידע נוסף על Based Pepe (BASEDPEPE) מחיר

Based Pepe (BASEDPEPE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Based Pepe (BASEDPEPE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של BASEDPEPE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות BASEDPEPEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את BASEDPEPEטוקניומיקה, חקרו אתBASEDPEPEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות BASEDPEPE מעוניין להוסיף את Based Pepe (BASEDPEPE) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת BASEDPEPE, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות BASEDPEPE ב-MEXC עכשיו!

Based Pepe (BASEDPEPE) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של BASEDPEPEעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה BASEDPEPE עכשיו את היסטוריית המחירים!

BASEDPEPE חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן BASEDPEPE עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו BASEDPEPE משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה BASEDPEPEעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!