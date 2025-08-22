Based Pepe (BASEDPEPE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00000002977. במהלך 24 השעות האחרונות, BASEDPEPE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0000000294 לבין שיא של $ 0.00000003401, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BASEDPEPEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.000002677225006632, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000000000091127145.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, BASEDPEPE השתנה ב -0.04% במהלך השעה האחרונה, -7.82% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.06% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Based Pepe (BASEDPEPE) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Based Pepe הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 10.33K. ההיצע במחזור של BASEDPEPE הוא 0.00, עם היצע כולל של 420690000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.52M.
Based Pepe (BASEDPEPE) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Based Pepeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.000000002529
-7.82%
30 ימים
$ -0.00000001998
-40.17%
60 ימים
$ -0.00000000284
-8.71%
90 ימים
$ -0.00000004262
-58.88%
Based Pepe שינוי מחיר היום
היום,BASEDPEPE רשם שינוי של $ -0.000000002529 (-7.82%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Based Pepe שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00000001998 (-40.17%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Based Pepe שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,BASEDPEPE ראה שינוי של $ -0.00000000284 (-8.71%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Based Pepe שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00000004262 (-58.88%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
Based Pepe is a BASE token focused around the iconic Pepe the Frog meme. Based Pepe takes advantage of the speed and low cost of BASE transactions to provide a token for retail audiences who are true fans of the original, canonical Pepe the Frog from Boy's Club, originally created by Matt Furie.
Based Pepe זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Based Pepeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךBased Pepe לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
