Based Pepe סֵמֶל

Based Pepe מְחִיר(BASEDPEPE)

1 BASEDPEPE ל USDמחיר חי:

$0.00000002977
$0.00000002977$0.00000002977
-7.83%1D
USD
Based Pepe (BASEDPEPE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:30:48 (UTC+8)

Based Pepe (BASEDPEPE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0000000294
$ 0.0000000294$ 0.0000000294
24 שעות נמוך
$ 0.00000003401
$ 0.00000003401$ 0.00000003401
גבוה 24 שעות

$ 0.0000000294
$ 0.0000000294$ 0.0000000294

$ 0.00000003401
$ 0.00000003401$ 0.00000003401

$ 0.000002677225006632
$ 0.000002677225006632$ 0.000002677225006632

$ 0.000000000091127145
$ 0.000000000091127145$ 0.000000000091127145

-0.04%

-7.82%

-7.06%

-7.06%

Based Pepe (BASEDPEPE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00000002977. במהלך 24 השעות האחרונות, BASEDPEPE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0000000294 לבין שיא של $ 0.00000003401, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BASEDPEPEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.000002677225006632, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000000000091127145.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BASEDPEPE השתנה ב -0.04% במהלך השעה האחרונה, -7.82% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.06% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Based Pepe (BASEDPEPE) מידע שוק

No.4060

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 10.33K
$ 10.33K$ 10.33K

$ 12.52M
$ 12.52M$ 12.52M

0.00
0.00 0.00

420,690,000,000,000
420,690,000,000,000 420,690,000,000,000

BASE

שווי השוק הנוכחי של Based Pepe הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 10.33K. ההיצע במחזור של BASEDPEPE הוא 0.00, עם היצע כולל של 420690000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.52M.

Based Pepe (BASEDPEPE) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Based Pepeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000000002529-7.82%
30 ימים$ -0.00000001998-40.17%
60 ימים$ -0.00000000284-8.71%
90 ימים$ -0.00000004262-58.88%
Based Pepe שינוי מחיר היום

היום,BASEDPEPE רשם שינוי של $ -0.000000002529 (-7.82%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Based Pepe שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00000001998 (-40.17%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Based Pepe שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,BASEDPEPE ראה שינוי של $ -0.00000000284 (-8.71%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Based Pepe שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00000004262 (-58.88%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Based Pepe (BASEDPEPE)?

בדוק את Based Pepe עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהBased Pepe (BASEDPEPE)

Based Pepe is a BASE token focused around the iconic Pepe the Frog meme. Based Pepe takes advantage of the speed and low cost of BASE transactions to provide a token for retail audiences who are true fans of the original, canonical Pepe the Frog from Boy's Club, originally created by Matt Furie.

Based Pepe זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Based Pepeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקBASEDPEPE את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Based Pepeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךBased Pepe לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Based Pepeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Based Pepe (BASEDPEPE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Based Pepe (BASEDPEPE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Based Pepe.

בדוק את Based Pepe תחזית המחיר עכשיו‏!

Based Pepe (BASEDPEPE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Based Pepe (BASEDPEPE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BASEDPEPE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Based Pepe (BASEDPEPE)

מחפש איך לקנותBased Pepe? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Based Pepeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

BASEDPEPE למטבעות מקומיים

1 Based Pepe(BASEDPEPE) ל VND
0.00078339755
1 Based Pepe(BASEDPEPE) ל AUD
A$0.0000000458458
1 Based Pepe(BASEDPEPE) ל GBP
0.0000000220298
1 Based Pepe(BASEDPEPE) ל EUR
0.0000000253045
1 Based Pepe(BASEDPEPE) ל USD
$0.00000002977
1 Based Pepe(BASEDPEPE) ל MYR
RM0.000000125034
1 Based Pepe(BASEDPEPE) ל TRY
0.00000122057
1 Based Pepe(BASEDPEPE) ל JPY
¥0.00000437619
1 Based Pepe(BASEDPEPE) ל ARS
ARS$0.00003932617
1 Based Pepe(BASEDPEPE) ל RUB
0.0000023991643
1 Based Pepe(BASEDPEPE) ל INR
0.0000026066612
1 Based Pepe(BASEDPEPE) ל IDR
Rp0.0004801612231
1 Based Pepe(BASEDPEPE) ל KRW
0.0000412897992
1 Based Pepe(BASEDPEPE) ל PHP
0.0000016885544
1 Based Pepe(BASEDPEPE) ל EGP
￡E.0.0000014432496
1 Based Pepe(BASEDPEPE) ל BRL
R$0.0000001619488
1 Based Pepe(BASEDPEPE) ל CAD
C$0.0000000410826
1 Based Pepe(BASEDPEPE) ל BDT
0.0000035884758
1 Based Pepe(BASEDPEPE) ל NGN
0.0000454501567
1 Based Pepe(BASEDPEPE) ל COP
$0.00011908
1 Based Pepe(BASEDPEPE) ל ZAR
R.0.0000005215704
1 Based Pepe(BASEDPEPE) ל UAH
0.0000012193792
1 Based Pepe(BASEDPEPE) ל VES
Bs0.0000041678
1 Based Pepe(BASEDPEPE) ל CLP
$0.00002854943
1 Based Pepe(BASEDPEPE) ל PKR
Rs0.0000083716217
1 Based Pepe(BASEDPEPE) ל KZT
0.0000158602652
1 Based Pepe(BASEDPEPE) ל THB
฿0.0000009657388
1 Based Pepe(BASEDPEPE) ל TWD
NT$0.0000009067942
1 Based Pepe(BASEDPEPE) ל AED
د.إ0.0000001092559
1 Based Pepe(BASEDPEPE) ל CHF
Fr0.000000023816
1 Based Pepe(BASEDPEPE) ל HKD
HK$0.0000002325037
1 Based Pepe(BASEDPEPE) ל AMD
֏0.0000112721128
1 Based Pepe(BASEDPEPE) ל MAD
.د.م0.0000002670369
1 Based Pepe(BASEDPEPE) ל MXN
$0.0000005549128
1 Based Pepe(BASEDPEPE) ל SAR
ريال0.0000001116375
1 Based Pepe(BASEDPEPE) ל PLN
0.0000001083628
1 Based Pepe(BASEDPEPE) ל RON
лв0.0000001283087
1 Based Pepe(BASEDPEPE) ל SEK
kr0.0000002834104
1 Based Pepe(BASEDPEPE) ל BGN
лв0.0000000497159
1 Based Pepe(BASEDPEPE) ל HUF
Ft0.0000101084035
1 Based Pepe(BASEDPEPE) ל CZK
0.0000006245746
1 Based Pepe(BASEDPEPE) ל KWD
د.ك0.00000000907985
1 Based Pepe(BASEDPEPE) ל ILS
0.0000001003249
1 Based Pepe(BASEDPEPE) ל AOA
Kz0.0000271374389
1 Based Pepe(BASEDPEPE) ל BHD
.د.ب0.00000001122329
1 Based Pepe(BASEDPEPE) ל BMD
$0.00000002977
1 Based Pepe(BASEDPEPE) ל DKK
kr0.0000001896349
1 Based Pepe(BASEDPEPE) ל HNL
L0.0000007719361
1 Based Pepe(BASEDPEPE) ל MUR
0.0000013587028
1 Based Pepe(BASEDPEPE) ל NAD
$0.0000005203796
1 Based Pepe(BASEDPEPE) ל NOK
kr0.000000300677
1 Based Pepe(BASEDPEPE) ל NZD
$0.000000050609
1 Based Pepe(BASEDPEPE) ל PAB
B/.0.00000002977
1 Based Pepe(BASEDPEPE) ל PGK
K0.0000001244386
1 Based Pepe(BASEDPEPE) ל QAR
ر.ق0.0000001074697
1 Based Pepe(BASEDPEPE) ל RSD
дин.0.0000029814655

Based Pepe מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Based Pepe, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרBased Pepe הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Based Pepe

כמה שווה Based Pepe (BASEDPEPE) היום?
החי BASEDPEPEהמחיר ב USD הוא 0.00000002977 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BASEDPEPE ל USD?
המחיר הנוכחי של BASEDPEPE ל USD הוא $ 0.00000002977. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Based Pepe?
שווי השוק של BASEDPEPE הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BASEDPEPE?
ההיצע במחזור של BASEDPEPE הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BASEDPEPE?
‏‏BASEDPEPE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.000002677225006632 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BASEDPEPE?
BASEDPEPE ‏‏רשם מחירATL של 0.000000000091127145 USD.
מהו נפח המסחר של BASEDPEPE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BASEDPEPE הוא $ 10.33K USD.
האם BASEDPEPE יעלה השנה?
BASEDPEPE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BASEDPEPE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:30:48 (UTC+8)

Based Pepe (BASEDPEPE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

