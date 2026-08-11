Based (BASED) ניתוח טכני היום דף Based הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של BASED מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Based למטה. הירשם

Based (BASED) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.08383 -- +11.95% -2.16% +17.70%

Based אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Based במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכור מכור 16 נייטרלי 1 קנה 9 ממוצעים נעים : מכירה חזקה מכור 12 נייטרלי 0 קנה 2 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 4 נייטרלי 1 קנה 7 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.08389 0.08388 R2 0.08388 0.08387 R1 0.08386 0.08387 PP 0.08385 0.08385 S1 0.08383 0.08384 S2 0.08382 0.08384 S3 0.0838 0.08382

Based אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.70M $7.29 M $7.98 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.02M קניות פעילות ל-3 ימים $1.24 M מכירות פעילות ל-3 ימים $1.22 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.06M קניות פעילות ל-7 ימים $5.04 M מכירות פעילות ל-7 ימים $4.99 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Based זרימת הון זרימת נטו פנימה BASEDUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.06 M 0.08 2026-08-20 $0.24 M 0.08 2026-08-19 -$0.04 M 0.08 2026-08-18 -$0.06 M 0.08 2026-08-17 $0.05 M 0.08 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

סחור ב Based (BASED) בשווקים של MEXC חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Based מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות. זוגות מחיר שינוי 24 שעות נפח 24 שעות / USDT BASED $0.08383 $0.08383 $0.08383 +1.02% 2.99M (USDT) סַחַר