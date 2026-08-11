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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Based, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Based, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Based (BASED) ניתוח טכני היום

Based (BASED) ניתוח טכני היום

דף Based הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של BASED מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Based למטה.

Based (BASED) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.08383--+11.95%-2.16%+17.70%
למידע נוסף על Based מחיר

Based אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Based במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 16
נייטרלי 1
קנה 9
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 12נייטרלי 0קנה 2
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 4נייטרלי 1קנה 7
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.08389
0.08388
R2
0.08388
0.08387
R1
0.08386
0.08387
PP
0.08385
0.08385
S1
0.08383
0.08384
S2
0.08382
0.08384
S3
0.0838
0.08382

Based אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.70M
$7.29 M
$7.98 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.02M
קניות פעילות ל-3 ימים
$1.24 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$1.22 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.06M
קניות פעילות ל-7 ימים
$5.04 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$4.99 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Based זרימת הון

זרימת נטו פנימהBASEDUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.06 M0.08
2026-08-20$0.24 M0.08
2026-08-19-$0.04 M0.08
2026-08-18-$0.06 M0.08
2026-08-17$0.05 M0.08

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב Based (BASED) בשווקים של MEXC

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זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTBASED
$0.08383
$0.08383$0.08383
+1.02%
2.99M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

BASED-ל-USD מחשבון

סְכוּם

BASED
BASED
USD
USD

1 BASED = 0.08383 USD

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