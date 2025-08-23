עוד על BARSIK

Hasbullas Cat סֵמֶל

Hasbullas Cat מְחִיר(BARSIK)

1 BARSIK ל USDמחיר חי:

$0.0005206
$0.0005206$0.0005206
+1.46%1D
USD
Hasbullas Cat (BARSIK) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:12:56 (UTC+8)

Hasbullas Cat (BARSIK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0004942
$ 0.0004942$ 0.0004942
24 שעות נמוך
$ 0.0006
$ 0.0006$ 0.0006
גבוה 24 שעות

$ 0.0004942
$ 0.0004942$ 0.0004942

$ 0.0006
$ 0.0006$ 0.0006

$ 0.3523955895497172
$ 0.3523955895497172$ 0.3523955895497172

$ 0.000091734888290781
$ 0.000091734888290781$ 0.000091734888290781

-1.80%

+1.46%

-5.09%

-5.09%

Hasbullas Cat (BARSIK) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0005206. במהלך 24 השעות האחרונות, BARSIK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0004942 לבין שיא של $ 0.0006, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BARSIKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.3523955895497172, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000091734888290781.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BARSIK השתנה ב -1.80% במהלך השעה האחרונה, +1.46% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hasbullas Cat (BARSIK) מידע שוק

No.2368

$ 520.57K
$ 520.57K$ 520.57K

$ 56.82K
$ 56.82K$ 56.82K

$ 520.60K
$ 520.60K$ 520.60K

999.95M
999.95M 999.95M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,947,820.110435
999,947,820.110435 999,947,820.110435

99.99%

SOL

שווי השוק הנוכחי של Hasbullas Cat הוא $ 520.57K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 56.82K. ההיצע במחזור של BARSIK הוא 999.95M, עם היצע כולל של 999947820.110435. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 520.60K.

Hasbullas Cat (BARSIK) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Hasbullas Catהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.000007491+1.46%
30 ימים$ -0.0002416-31.70%
60 ימים$ -0.0002583-33.17%
90 ימים$ -0.0018274-77.83%
Hasbullas Cat שינוי מחיר היום

היום,BARSIK רשם שינוי של $ +0.000007491 (+1.46%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Hasbullas Cat שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0002416 (-31.70%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Hasbullas Cat שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,BARSIK ראה שינוי של $ -0.0002583 (-33.17%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Hasbullas Cat שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0018274 (-77.83%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Hasbullas Cat (BARSIK)?

בדוק את Hasbullas Cat עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהHasbullas Cat (BARSIK)

Hasbulla's Cat is a memecoin on the Solana chain.

Hasbullas Cat זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Hasbullas Catההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקBARSIK את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Hasbullas Catאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךHasbullas Cat לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Hasbullas Catתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Hasbullas Cat (BARSIK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Hasbullas Cat (BARSIK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Hasbullas Cat.

בדוק את Hasbullas Cat תחזית המחיר עכשיו‏!

Hasbullas Cat (BARSIK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Hasbullas Cat (BARSIK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BARSIK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Hasbullas Cat (BARSIK)

מחפש איך לקנותHasbullas Cat? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Hasbullas Catב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Hasbullas Cat מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Hasbullas Cat, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרHasbullas Cat הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Hasbullas Cat

כמה שווה Hasbullas Cat (BARSIK) היום?
החי BARSIKהמחיר ב USD הוא 0.0005206 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BARSIK ל USD?
המחיר הנוכחי של BARSIK ל USD הוא $ 0.0005206. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Hasbullas Cat?
שווי השוק של BARSIK הוא $ 520.57K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BARSIK?
ההיצע במחזור של BARSIK הוא 999.95M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BARSIK?
‏‏BARSIK השיג מחיר שיא (ATH) של 0.3523955895497172 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BARSIK?
BARSIK ‏‏רשם מחירATL של 0.000091734888290781 USD.
מהו נפח המסחר של BARSIK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BARSIK הוא $ 56.82K USD.
האם BARSIK יעלה השנה?
BARSIK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BARSIK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:12:56 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

