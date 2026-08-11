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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Lombard, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Lombard, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Lombard (BARD) ניתוח טכני היום

Lombard (BARD) ניתוח טכני היום

דף Lombard הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של BARD מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Lombard למטה.

Lombard (BARD) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.1109--+1.00%-12.06%-49.16%
למידע נוסף על Lombard מחיר

Lombard אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Lombard במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 4
נייטרלי 16
קנה 6
ממוצעים נעים:נייטרלימכור 2נייטרלי 8קנה 4
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 2נייטרלי 8קנה 2
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.1107
0.1107
R2
0.1107
0.1106
R1
0.1106
0.1106
PP
0.1106
0.1106
S1
0.1105
0.1105
S2
0.1105
0.1105
S3
0.1104
0.1105

Lombard אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.57M
$6.31 M
$6.88 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.01M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.02 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.03 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.12 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.11 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Lombard זרימת הון

זרימת נטו פנימהBARDUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.03 M0.11
2026-08-20-$0.27 M0.11
2026-08-19-$0.05 M0.10
2026-08-18-$0.04 M0.10
2026-08-17-$0.05 M0.10

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTBARD
$0.1108
$0.1108$0.1108
+1.46%
663.11K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

BARD-ל-USD מחשבון

סְכוּם

BARD
BARD
USD
USD

1 BARD = 0.1109 USD

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