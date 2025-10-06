BANKLESS מחיר היום

מחיר BANKLESS (BANKLESS) בזמן אמת היום הוא $ 0.0002095, עם שינוי של 12.43% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BANKLESS ל USD הוא $ 0.0002095 לכל BANKLESS.

BANKLESS כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- BANKLESS. ב‑24 השעות האחרונות, BANKLESS סחר בין $ 0.0001579 (נמוך) ל $ 0.0002096 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, BANKLESS נע ב +1.79% בשעה האחרונה ו -30.68% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 55.43K.

BANKLESS (BANKLESS) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 55.43K$ 55.43K $ 55.43K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת ---- -- בלוקצ'יין ציבורי PLASMA

שווי השוק הנוכחי של BANKLESS הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 55.43K. ההיצע במחזור של BANKLESS הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.