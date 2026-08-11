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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Lorenzo Protocol, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Lorenzo Protocol, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Lorenzo Protocol (BANK) ניתוח טכני היום

Lorenzo Protocol (BANK) ניתוח טכני היום

דף Lorenzo Protocol הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של BANK מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Lorenzo Protocol למטה.

Lorenzo Protocol (BANK) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.03606---2.68%-79.03%-7.47%
למידע נוסף על Lorenzo Protocol מחיר

Lorenzo Protocol אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Lorenzo Protocol במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 11
נייטרלי 2
קנה 13
ממוצעים נעים:קנהמכור 4נייטרלי 0קנה 10
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 7נייטרלי 2קנה 3
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.03611
0.03608
R2
0.03608
0.03607
R1
0.03607
0.03606
PP
0.03604
0.03604
S1
0.03603
0.03603
S2
0.036
0.03602
S3
0.03599
0.036

Lorenzo Protocol אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.21M
$9.70 M
$9.91 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.07M
קניות פעילות ל-3 ימים
$1.41 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$1.35 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.02M
קניות פעילות ל-7 ימים
$3.88 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$3.86 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Lorenzo Protocol זרימת הון

זרימת נטו פנימהBANKUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.02 M0.04
2026-08-20-$0.04 M0.04
2026-08-19-$0.08 M0.04
2026-08-18$0.13 M0.04
2026-08-17-$0.22 M0.04

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב Lorenzo Protocol (BANK) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Lorenzo Protocol מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTBANK
$0.03604
$0.03604$0.03604
-1.26%
28.30M (USDT)
/USD1BANK
$0.03598
$0.03598$0.03598
-1.64%
1.51M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

BANK-ל-USD מחשבון

סְכוּם

BANK
BANK
USD
USD

1 BANK = 0.03606 USD

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