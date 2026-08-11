Lorenzo Protocol (BANK) ניתוח טכני היום דף Lorenzo Protocol הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של BANK מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Lorenzo Protocol למטה. הירשם

Lorenzo Protocol (BANK) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.03606 -- -2.68% -79.03% -7.47%

Lorenzo Protocol אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Lorenzo Protocol במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה נייטרלי מכור 11 נייטרלי 2 קנה 13 ממוצעים נעים : קנה מכור 4 נייטרלי 0 קנה 10 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 7 נייטרלי 2 קנה 3 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.03611 0.03608 R2 0.03608 0.03607 R1 0.03607 0.03606 PP 0.03604 0.03604 S1 0.03603 0.03603 S2 0.036 0.03602 S3 0.03599 0.036

Lorenzo Protocol אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.21M $9.70 M $9.91 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.07M קניות פעילות ל-3 ימים $1.41 M מכירות פעילות ל-3 ימים $1.35 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.02M קניות פעילות ל-7 ימים $3.88 M מכירות פעילות ל-7 ימים $3.86 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Lorenzo Protocol זרימת הון זרימת נטו פנימה BANKUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.02 M 0.04 2026-08-20 -$0.04 M 0.04 2026-08-19 -$0.08 M 0.04 2026-08-18 $0.13 M 0.04 2026-08-17 -$0.22 M 0.04 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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