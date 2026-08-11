Banana (BANANAS31) ניתוח טכני היום דף Banana הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של BANANAS31 מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Banana למטה. הירשם

Banana (BANANAS31) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.008847 -- +6.95% +22.72% -17.81%

Banana אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Banana במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכור מכור 15 נייטרלי 2 קנה 9 ממוצעים נעים : מכירה חזקה מכור 12 נייטרלי 0 קנה 2 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 3 נייטרלי 2 קנה 7 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.008845 0.008845 R2 0.008845 0.008844 R1 0.008844 0.008844 PP 0.008844 0.008844 S1 0.008843 0.008843 S2 0.008843 0.008843 S3 0.008842 0.008843

Banana אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.55M $6.91 M $7.46 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.01M קניות פעילות ל-3 ימים $0.16 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.17 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.03M קניות פעילות ל-7 ימים $0.42 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.44 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Banana זרימת הון זרימת נטו פנימה BANANAS31USDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.00 M 0.01 2026-08-20 -$0.08 M 0.01 2026-08-19 -$0.05 M 0.01 2026-08-18 -$0.09 M 0.01 2026-08-17 -$0.07 M 0.01 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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