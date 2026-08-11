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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Banana, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Banana, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Banana (BANANAS31) ניתוח טכני היום

Banana (BANANAS31) ניתוח טכני היום

דף Banana הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של BANANAS31 מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Banana למטה.

Banana (BANANAS31) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.008847--+6.95%+22.72%-17.81%
למידע נוסף על Banana מחיר

Banana אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Banana במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 15
נייטרלי 2
קנה 9
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 12נייטרלי 0קנה 2
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 3נייטרלי 2קנה 7
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.008845
0.008845
R2
0.008845
0.008844
R1
0.008844
0.008844
PP
0.008844
0.008844
S1
0.008843
0.008843
S2
0.008843
0.008843
S3
0.008842
0.008843

Banana אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.55M
$6.91 M
$7.46 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.01M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.16 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.17 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.03M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.42 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.44 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Banana זרימת הון

זרימת נטו פנימהBANANAS31USDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M0.01
2026-08-20-$0.08 M0.01
2026-08-19-$0.05 M0.01
2026-08-18-$0.09 M0.01
2026-08-17-$0.07 M0.01

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Banana

סחור ב Banana (BANANAS31) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Banana מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTBANANAS31
$0.008847
$0.008847$0.008847
-1.56%
7.98M (USDT)
/USDCBANANAS31
$0.008838
$0.008838$0.008838
-1.60%
6.40M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

BANANAS31-ל-USD מחשבון

סְכוּם

BANANAS31
BANANAS31
USD
USD

1 BANANAS31 = 0.008847 USD

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