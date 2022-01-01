CDARI (BAC) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי CDARI (BAC), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

CDARI (BAC) מידע Cdari is a Web3 on-chain marketplace that integrates shopping, entertainment, and rewards, introducing a new economic model that revolutionizes how online shoppers and brands interact and transact. Tokenized Shopping, On-Chain Transactions, Product Verification, DeFi in E-commerce, Data Ownership and Monetization, Web3-Native Ads, AI-Powered Market Analytics. אתר רשמי: https://cdari.io/ מסמך לבן: https://cdari.gitbook.io/bac-whitepaper-1.0/ סייר בלוקים: https://matchscan.io/token/0xb49ed45d594aB849C46e01eba11C794d955A2EaD קנה BACעכשיו!

CDARI (BAC) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור CDARI (BAC), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: $ 31.29M $ 31.29M $ 31.29M אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): $ 68.36M $ 68.36M $ 68.36M שיא כל הזמנים: $ 21.3146 $ 21.3146 $ 21.3146 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 2.1847 $ 2.1847 $ 2.1847 למידע נוסף על CDARI (BAC) מחיר

CDARI (BAC) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של CDARI (BAC) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של BAC אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות BACהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את BACטוקניומיקה, חקרו אתBACהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

