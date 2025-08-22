עוד על BAC

CDARI סֵמֶל

CDARI מְחִיר(BAC)

1 BAC ל USDמחיר חי:

$2.4788
CDARI (BAC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:52:59 (UTC+8)

CDARI (BAC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.72%

+15.42%

-33.50%

-33.50%

CDARI (BAC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 2.4788. במהלך 24 השעות האחרונות, BAC נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.91 לבין שיא של $ 2.6657, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BACהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BAC השתנה ב +0.72% במהלך השעה האחרונה, +15.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-33.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CDARI (BAC) מידע שוק

MATCHAIN

שווי השוק הנוכחי של CDARI הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 78.34K. ההיצע במחזור של BAC הוא --, עם היצע כולל של 31290000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 77.56M.

CDARI (BAC) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של CDARIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.331165+15.42%
30 ימים$ -4.4639-64.30%
60 ימים$ -7.9132-76.15%
90 ימים$ -4.2137-62.97%
CDARI שינוי מחיר היום

היום,BAC רשם שינוי של $ +0.331165 (+15.42%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

CDARI שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -4.4639 (-64.30%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

CDARI שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,BAC ראה שינוי של $ -7.9132 (-76.15%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

CDARI שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -4.2137 (-62.97%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של CDARI (BAC)?

בדוק את CDARI עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהCDARI (BAC)

Cdari is a Web3 on-chain marketplace that integrates shopping, entertainment, and rewards, introducing a new economic model that revolutionizes how online shoppers and brands interact and transact. Tokenized Shopping, On-Chain Transactions, Product Verification, DeFi in E-commerce, Data Ownership and Monetization, Web3-Native Ads, AI-Powered Market Analytics.

CDARI זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול CDARIההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקBAC את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
- לקרוא ביקורות וניתוחים CDARIאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךCDARI לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

CDARIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה CDARI (BAC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות CDARI (BAC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור CDARI.

בדוק את CDARI תחזית המחיר עכשיו‏!

CDARI (BAC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של CDARI (BAC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BAC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות CDARI (BAC)

מחפש איך לקנותCDARI? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש CDARIב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

BAC למטבעות מקומיים

1 CDARI(BAC) ל VND
1 CDARI(BAC) ל AUD
1 CDARI(BAC) ל GBP
1 CDARI(BAC) ל EUR
1 CDARI(BAC) ל USD
1 CDARI(BAC) ל MYR
1 CDARI(BAC) ל TRY
1 CDARI(BAC) ל JPY
1 CDARI(BAC) ל ARS
1 CDARI(BAC) ל RUB
1 CDARI(BAC) ל INR
1 CDARI(BAC) ל IDR
1 CDARI(BAC) ל KRW
1 CDARI(BAC) ל PHP
1 CDARI(BAC) ל EGP
1 CDARI(BAC) ל BRL
1 CDARI(BAC) ל CAD
1 CDARI(BAC) ל BDT
1 CDARI(BAC) ל NGN
1 CDARI(BAC) ל COP
1 CDARI(BAC) ל ZAR
1 CDARI(BAC) ל UAH
1 CDARI(BAC) ל VES
1 CDARI(BAC) ל CLP
1 CDARI(BAC) ל PKR
1 CDARI(BAC) ל KZT
1 CDARI(BAC) ל THB
1 CDARI(BAC) ל TWD
1 CDARI(BAC) ל AED
1 CDARI(BAC) ל CHF
1 CDARI(BAC) ל HKD
1 CDARI(BAC) ל AMD
1 CDARI(BAC) ל MAD
1 CDARI(BAC) ל MXN
1 CDARI(BAC) ל SAR
1 CDARI(BAC) ל PLN
1 CDARI(BAC) ל RON
1 CDARI(BAC) ל SEK
1 CDARI(BAC) ל BGN
1 CDARI(BAC) ל HUF
1 CDARI(BAC) ל CZK
1 CDARI(BAC) ל KWD
1 CDARI(BAC) ל ILS
1 CDARI(BAC) ל AOA
1 CDARI(BAC) ל BHD
1 CDARI(BAC) ל BMD
1 CDARI(BAC) ל DKK
1 CDARI(BAC) ל HNL
1 CDARI(BAC) ל MUR
1 CDARI(BAC) ל NAD
1 CDARI(BAC) ל NOK
1 CDARI(BAC) ל NZD
1 CDARI(BAC) ל PAB
1 CDARI(BAC) ל PGK
1 CDARI(BAC) ל QAR
1 CDARI(BAC) ל RSD
CDARI מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של CDARI, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרCDARI הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על CDARI

כמה שווה CDARI (BAC) היום?
החי BACהמחיר ב USD הוא 2.4788 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BAC ל USD?
המחיר הנוכחי של BAC ל USD הוא $ 2.4788. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של CDARI?
שווי השוק של BAC הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BAC?
ההיצע במחזור של BAC הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BAC?
‏‏BAC השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BAC?
BAC ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של BAC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BAC הוא $ 78.34K USD.
האם BAC יעלה השנה?
BAC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BAC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:52:59 (UTC+8)

CDARI (BAC) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

