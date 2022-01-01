Baby Swap (BABYSWAP) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Baby Swap (BABYSWAP), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Baby Swap (BABYSWAP) מידע BabySwap is the best AMM+NFT decentralized exchange for newborn projects on Binance Smart Chain, providing a more friendly trading experience and better project support. אתר רשמי: https://home.babyswap.finance/ מסמך לבן: https://docs.babyswap.finance/ סייר בלוקים: https://www.bscscan.com/token/0x53E562b9B7E5E94b81f10e96Ee70Ad06df3D2657 קנה BABYSWAPעכשיו!

Baby Swap (BABYSWAP) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Baby Swap (BABYSWAP), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 226.13K $ 226.13K $ 226.13K ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 620.90M $ 620.90M $ 620.90M FDV (שווי מדולל מלא): $ 364.20K $ 364.20K $ 364.20K שיא כל הזמנים: $ 4.5 $ 4.5 $ 4.5 שפל כל הזמנים: $ 0.000282555222021002 $ 0.000282555222021002 $ 0.000282555222021002 מחיר נוכחי: $ 0.0003642 $ 0.0003642 $ 0.0003642 למידע נוסף על Baby Swap (BABYSWAP) מחיר

Baby Swap (BABYSWAP) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Baby Swap (BABYSWAP) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של BABYSWAP אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות BABYSWAPהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את BABYSWAPטוקניומיקה, חקרו אתBABYSWAPהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות BABYSWAP מעוניין להוסיף את Baby Swap (BABYSWAP) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת BABYSWAP, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות BABYSWAP ב-MEXC עכשיו!

Baby Swap (BABYSWAP) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של BABYSWAPעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה BABYSWAP עכשיו את היסטוריית המחירים!

BABYSWAP חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן BABYSWAP עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו BABYSWAP משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה BABYSWAPעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

