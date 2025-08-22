עוד על BABYSWAP

Baby Swap

Baby Swap מְחִיר(BABYSWAP)

1 BABYSWAP ל USDמחיר חי:

$0.000361
$0.000361$0.000361
-1.58%1D
USD
Baby Swap (BABYSWAP) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:03:14 (UTC+8)

Baby Swap (BABYSWAP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0003602
$ 0.0003602$ 0.0003602
24 שעות נמוך
$ 0.0003703
$ 0.0003703$ 0.0003703
גבוה 24 שעות

$ 0.0003602
$ 0.0003602$ 0.0003602

$ 0.0003703
$ 0.0003703$ 0.0003703

$ 4.48589634767712
$ 4.48589634767712$ 4.48589634767712

$ 0.000282555222021002
$ 0.000282555222021002$ 0.000282555222021002

+0.36%

-1.58%

+4.23%

+4.23%

Baby Swap (BABYSWAP) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0003618. במהלך 24 השעות האחרונות, BABYSWAP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0003602 לבין שיא של $ 0.0003703, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BABYSWAPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.48589634767712, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000282555222021002.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BABYSWAP השתנה ב +0.36% במהלך השעה האחרונה, -1.58% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.23% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Baby Swap (BABYSWAP) מידע שוק

No.2671

$ 224.64K
$ 224.64K$ 224.64K

$ 55.50K
$ 55.50K$ 55.50K

$ 361.80K
$ 361.80K$ 361.80K

620.90M
620.90M 620.90M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

62.08%

BSC

שווי השוק הנוכחי של Baby Swap הוא $ 224.64K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 55.50K. ההיצע במחזור של BABYSWAP הוא 620.90M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 361.80K.

Baby Swap (BABYSWAP) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Baby Swapהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000005795-1.58%
30 ימים$ +0.0000541+17.58%
60 ימים$ -0.0006043-62.56%
90 ימים$ -0.0008162-69.29%
Baby Swap שינוי מחיר היום

היום,BABYSWAP רשם שינוי של $ -0.000005795 (-1.58%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Baby Swap שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0000541 (+17.58%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Baby Swap שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,BABYSWAP ראה שינוי של $ -0.0006043 (-62.56%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Baby Swap שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0008162 (-69.29%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Baby Swap (BABYSWAP)?

בדוק את Baby Swap עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהBaby Swap (BABYSWAP)

BabySwap is the best AMM+NFT decentralized exchange for newborn projects on Binance Smart Chain, providing a more friendly trading experience and better project support.

Baby Swap זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Baby Swapההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקBABYSWAP את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Baby Swapאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךBaby Swap לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Baby Swapתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Baby Swap (BABYSWAP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Baby Swap (BABYSWAP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Baby Swap.

בדוק את Baby Swap תחזית המחיר עכשיו‏!

Baby Swap (BABYSWAP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Baby Swap (BABYSWAP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BABYSWAP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Baby Swap (BABYSWAP)

מחפש איך לקנותBaby Swap? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Baby Swapב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

BABYSWAP למטבעות מקומיים

Baby Swap מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Baby Swap, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרBaby Swap הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Baby Swap

כמה שווה Baby Swap (BABYSWAP) היום?
החי BABYSWAPהמחיר ב USD הוא 0.0003618 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BABYSWAP ל USD?
המחיר הנוכחי של BABYSWAP ל USD הוא $ 0.0003618. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Baby Swap?
שווי השוק של BABYSWAP הוא $ 224.64K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BABYSWAP?
ההיצע במחזור של BABYSWAP הוא 620.90M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BABYSWAP?
‏‏BABYSWAP השיג מחיר שיא (ATH) של 4.48589634767712 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BABYSWAP?
BABYSWAP ‏‏רשם מחירATL של 0.000282555222021002 USD.
מהו נפח המסחר של BABYSWAP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BABYSWAP הוא $ 55.50K USD.
האם BABYSWAP יעלה השנה?
BABYSWAP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BABYSWAP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:03:14 (UTC+8)

Baby Swap (BABYSWAP) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

