Baby Swap (BABYSWAP) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0003618. במהלך 24 השעות האחרונות, BABYSWAP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0003602 לבין שיא של $ 0.0003703, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BABYSWAPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.48589634767712, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000282555222021002.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, BABYSWAP השתנה ב +0.36% במהלך השעה האחרונה, -1.58% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.23% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Baby Swap (BABYSWAP) מידע שוק
BSC
שווי השוק הנוכחי של Baby Swap הוא $ 224.64K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 55.50K. ההיצע במחזור של BABYSWAP הוא 620.90M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 361.80K.
Baby Swap (BABYSWAP) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Baby Swapהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.000005795
-1.58%
30 ימים
$ +0.0000541
+17.58%
60 ימים
$ -0.0006043
-62.56%
90 ימים
$ -0.0008162
-69.29%
Baby Swap שינוי מחיר היום
היום,BABYSWAP רשם שינוי של $ -0.000005795 (-1.58%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Baby Swap שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0000541 (+17.58%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Baby Swap שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,BABYSWAP ראה שינוי של $ -0.0006043 (-62.56%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Baby Swap שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0008162 (-69.29%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Baby Swap (BABYSWAP)?
BabySwap is the best AMM+NFT decentralized exchange for newborn projects on Binance Smart Chain, providing a more friendly trading experience and better project support.
Baby Swap זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Baby Swapההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךBaby Swap לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Baby Swapתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Baby Swap (BABYSWAP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Baby Swap (BABYSWAP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Baby Swap.
הבנת הטוקנומיקה של Baby Swap (BABYSWAP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BABYSWAP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Baby Swap (BABYSWAP)
