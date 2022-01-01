Baby BitCoin (BABYBTC) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Baby BitCoin (BABYBTC), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Baby BitCoin (BABYBTC) מידע Baby Bitcoin ($BABYBTC) is a new, community-focused cryptocurrency inspired by the legacy of Bitcoin but designed for a new generation of crypto enthusiasts. אתר רשמי: https://babybtc.org/ סייר בלוקים: https://solscan.io/token/8467ssuj6Gkw15ABv6BvxJAKnGJALXJu6dxDxt4upump

Baby BitCoin (BABYBTC) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Baby BitCoin (BABYBTC), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 428.80K $ 428.80K $ 428.80K ההיצע הכולל: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M אספקה במחזור: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (שווי מדולל מלא): $ 428.80K $ 428.80K $ 428.80K שיא כל הזמנים: $ 0.006757 $ 0.006757 $ 0.006757 שפל כל הזמנים: $ 0.000159606426516498 $ 0.000159606426516498 $ 0.000159606426516498 מחיר נוכחי: $ 0.0004288 $ 0.0004288 $ 0.0004288 למידע נוסף על Baby BitCoin (BABYBTC) מחיר

Baby BitCoin (BABYBTC) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Baby BitCoin (BABYBTC) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של BABYBTC אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות BABYBTCהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את BABYBTCטוקניומיקה, חקרו אתBABYBTCהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות BABYBTC מעוניין להוסיף את Baby BitCoin (BABYBTC) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת BABYBTC, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה.

Baby BitCoin (BABYBTC) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של BABYBTCעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה BABYBTC עכשיו את היסטוריית המחירים!

BABYBTC חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן BABYBTC עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו BABYBTC משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה BABYBTCעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

