Baby BitCoin סֵמֶל

Baby BitCoin מְחִיר(BABYBTC)

1 BABYBTC ל USDמחיר חי:

$0.0003176
-3.08%1D
USD
Baby BitCoin (BABYBTC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:29:56 (UTC+8)

Baby BitCoin (BABYBTC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00027
24 שעות נמוך
$ 0.0003581
גבוה 24 שעות

0.00%

-3.08%

+20.25%

+20.25%

Baby BitCoin (BABYBTC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0003176. במהלך 24 השעות האחרונות, BABYBTC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00027 לבין שיא של $ 0.0003581, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BABYBTCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01001110548545098, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000159606426516498.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BABYBTC השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -3.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+20.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Baby BitCoin (BABYBTC) מידע שוק

No.2556

99.99%

SOL

שווי השוק הנוכחי של Baby BitCoin הוא $ 317.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 477.20. ההיצע במחזור של BABYBTC הוא 999.99M, עם היצע כולל של 999989595.94. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 317.60K.

Baby BitCoin (BABYBTC) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Baby BitCoinהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000010093-3.08%
30 ימים$ +0.0001303+69.56%
60 ימים$ +0.000111+53.72%
90 ימים$ +0.0001206+61.21%
Baby BitCoin שינוי מחיר היום

היום,BABYBTC רשם שינוי של $ -0.000010093 (-3.08%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Baby BitCoin שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0001303 (+69.56%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Baby BitCoin שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,BABYBTC ראה שינוי של $ +0.000111 (+53.72%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Baby BitCoin שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0001206 (+61.21%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Baby BitCoin (BABYBTC)?

בדוק את Baby BitCoin עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהBaby BitCoin (BABYBTC)

Baby Bitcoin ($BABYBTC) is a new, community-focused cryptocurrency inspired by the legacy of Bitcoin but designed for a new generation of crypto enthusiasts.

Baby BitCoin זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Baby BitCoinההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקBABYBTC את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Baby BitCoinאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךBaby BitCoin לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Baby BitCoinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Baby BitCoin (BABYBTC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Baby BitCoin (BABYBTC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Baby BitCoin.

בדוק את Baby BitCoin תחזית המחיר עכשיו‏!

Baby BitCoin (BABYBTC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Baby BitCoin (BABYBTC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BABYBTC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Baby BitCoin (BABYBTC)

מחפש איך לקנותBaby BitCoin? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Baby BitCoinב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

BABYBTC למטבעות מקומיים

1 Baby BitCoin(BABYBTC) ל VND
8.357644
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ל AUD
A$0.000489104
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ל GBP
0.000235024
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ל EUR
0.00026996
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ל USD
$0.0003176
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ל MYR
RM0.00133392
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ל TRY
0.0130216
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ל JPY
¥0.0466872
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ל ARS
ARS$0.4195496
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ל RUB
0.025595384
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ל INR
0.027809056
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ל IDR
Rp5.122579928
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ל KRW
0.440498496
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ל PHP
0.018014272
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ל EGP
￡E.0.015397248
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ל BRL
R$0.001727744
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ל CAD
C$0.000438288
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ל BDT
0.038283504
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ל NGN
0.484883096
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ל COP
$1.2704
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ל ZAR
R.0.005564352
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ל UAH
0.013008896
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ל VES
Bs0.044464
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ל CLP
$0.3045784
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ל PKR
Rs0.089312296
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ל KZT
0.169204576
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ל THB
฿0.010302944
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ל TWD
NT$0.009674096
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ל AED
د.إ0.001165592
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ל CHF
Fr0.00025408
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ל HKD
HK$0.002480456
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ל AMD
֏0.120256064
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ל MAD
.د.م0.002848872
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ל MXN
$0.005920064
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ל SAR
ريال0.001191
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ל PLN
0.001156064
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ל RON
лв0.001368856
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ל SEK
kr0.003023552
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ל BGN
лв0.000530392
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ל HUF
Ft0.10784108
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ל CZK
0.006663248
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ל KWD
د.ك0.000096868
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ל ILS
0.001070312
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ל AOA
Kz0.289514632
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ל BHD
.د.ب0.0001197352
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ל BMD
$0.0003176
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ל DKK
kr0.002023112
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ל HNL
L0.008235368
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ל MUR
0.014495264
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ל NAD
$0.005551648
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ל NOK
kr0.00320776
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ל NZD
$0.00053992
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ל PAB
B/.0.0003176
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ל PGK
K0.001327568
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ל QAR
ر.ق0.001146536
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ל RSD
дин.0.03180764

Baby BitCoin מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Baby BitCoin, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרBaby BitCoin הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Baby BitCoin

כמה שווה Baby BitCoin (BABYBTC) היום?
החי BABYBTCהמחיר ב USD הוא 0.0003176 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BABYBTC ל USD?
המחיר הנוכחי של BABYBTC ל USD הוא $ 0.0003176. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Baby BitCoin?
שווי השוק של BABYBTC הוא $ 317.60K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BABYBTC?
ההיצע במחזור של BABYBTC הוא 999.99M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BABYBTC?
‏‏BABYBTC השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01001110548545098 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BABYBTC?
BABYBTC ‏‏רשם מחירATL של 0.000159606426516498 USD.
מהו נפח המסחר של BABYBTC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BABYBTC הוא $ 477.20 USD.
האם BABYBTC יעלה השנה?
BABYBTC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BABYBTC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:29:56 (UTC+8)

Baby BitCoin (BABYBTC) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

