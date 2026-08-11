Babylon (BABY) ניתוח טכני היום דף Babylon הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של BABY מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Babylon למטה. הירשם

Babylon (BABY) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.01144 -- +11.50% -12.14% -29.43%

Babylon אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Babylon במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנייה חזקה מכור 1 נייטרלי 5 קנה 20 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 0 נייטרלי 1 קנה 13 אינדיקטורים טכניים : קנייה חזקה מכור 1 נייטרלי 4 קנה 7 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.01145 0.01145 R2 0.01145 0.01144 R1 0.01144 0.01144 PP 0.01144 0.01144 S1 0.01143 0.01143 S2 0.01143 0.01143 S3 0.01142 0.01143

Babylon אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.45M $6.94 M $7.39 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.03M קניות פעילות ל-3 ימים $0.13 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.16 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.03M קניות פעילות ל-7 ימים $0.42 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.45 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Babylon זרימת הון זרימת נטו פנימה BABYUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.02 M 0.01 2026-08-20 -$0.15 M 0.01 2026-08-19 -$0.03 M 0.01 2026-08-18 $0.02 M 0.01 2026-08-17 $0.02 M 0.01 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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