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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על B3 Base, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על B3 Base, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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B3 Base (B3) ניתוח טכני היום

B3 Base (B3) ניתוח טכני היום

דף B3 Base הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של B3 מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של B3 Base למטה.

B3 Base (B3) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.000435--+2.59%-16.03%-52.52%
למידע נוסף על B3 Base מחיר

B3 Base אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של B3 Base במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 18
נייטרלי 1
קנה 7
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 14נייטרלי 0קנה 0
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 4נייטרלי 1קנה 7
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.0004278
0.0004277
R2
0.0004277
0.0004277
R1
0.0004277
0.0004277
PP
0.0004276
0.0004276
S1
0.0004276
0.0004276
S2
0.0004275
0.0004276
S3
0.0004275
0.0004275

B3 Base אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-1.49M
$13.31 M
$14.80 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.00 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.01 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.24 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.24 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

B3 Base זרימת הון

זרימת נטו פנימהB3USDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M0.00
2026-08-20-$0.02 M0.00
2026-08-19$0.04 M0.00
2026-08-18-$0.01 M0.00
2026-08-17$0.00 M0.00

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על B3 Base

סחור ב B3 Base (B3) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב B3 Base מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTB3
$0.000435
$0.000435$0.000435
+0.92%
133.11M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

B3-ל-USD מחשבון

סְכוּם

B3
B3
USD
USD

1 B3 = 0.000435 USD

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