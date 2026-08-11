קנה קריפטושווקיםספוטחוזים עתידייםETHלהרוויחמרכז אירועיםמרכז תגמולים
עוד
$1,000,000 TradFi Gala
הירשם
האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על BSquared Network, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על BSquared Network, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

עוד על B2

B2 מידע על מחיר

מה זה B2

B2 מסמך לבן

B2 אתר רשמי

B2 טוקניומיקה

B2 תחזית מחיר

B2 היסטוריה

B2 מדריך קנייה

B2ממיר מטבעות לפיאט

B2 ספוט

B2 חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

BSquared Network (B2) ניתוח טכני היום

BSquared Network (B2) ניתוח טכני היום

דף BSquared Network הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של B2 מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של BSquared Network למטה.

BSquared Network (B2) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.43501---7.56%-16.32%-33.39%
למידע נוסף על BSquared Network מחיר

BSquared Network אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של BSquared Network במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 7
נייטרלי 2
קנה 17
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 0קנה 14
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 7נייטרלי 2קנה 3
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.4375
0.4374
R2
0.4374
0.4373
R1
0.4373
0.4373
PP
0.4372
0.4372
S1
0.4371
0.4371
S2
0.437
0.4371
S3
0.4369
0.437

BSquared Network אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.22M
$3.47 M
$3.69 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.05 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.05 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.01M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.18 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.19 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

BSquared Network זרימת הון

זרימת נטו פנימהB2USDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M0.43
2026-08-20$0.00 M0.44
2026-08-19$0.00 M0.47
2026-08-18$0.00 M0.47
2026-08-17$0.00 M0.46

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על BSquared Network

סחור ב BSquared Network (B2) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב BSquared Network מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTB2
$0.43504
$0.43504$0.43504
-1.04%
141.85K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

B2-ל-USD מחשבון

סְכוּם

B2
B2
USD
USD

1 B2 = 0.43501 USD

ניתוח טכני נוסף של קריפטו

מצאו עוד ניתוחי מחירים של מטבעות קריפטו פופולריים.