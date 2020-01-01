BUILDon (B) ניתוח טכני היום דף BUILDon הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של B מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של BUILDon למטה. הירשם

BUILDon (B) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.15483 -- -2.65% -36.12% -41.42%

BUILDon אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של BUILDon במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 5 נייטרלי 6 קנה 15 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 2 נייטרלי 4 קנה 8 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 3 נייטרלי 2 קנה 7 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.1553 0.1552 R2 0.1552 0.1552 R1 0.1552 0.1552 PP 0.1551 0.1551 S1 0.1551 0.1551 S2 0.155 0.1551 S3 0.155 0.155

BUILDon אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.07M $2.99 M $3.06 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.05M קניות פעילות ל-3 ימים $0.38 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.33 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.07M קניות פעילות ל-7 ימים $0.92 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.85 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. BUILDon זרימת הון זרימת נטו פנימה BUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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