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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על BUILDon, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על BUILDon, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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BUILDon (B) ניתוח טכני היום

BUILDon (B) ניתוח טכני היום

דף BUILDon הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של B מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של BUILDon למטה.

BUILDon (B) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.15483---2.65%-36.12%-41.42%
למידע נוסף על BUILDon מחיר

BUILDon אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של BUILDon במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 5
נייטרלי 6
קנה 15
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 2נייטרלי 4קנה 8
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 3נייטרלי 2קנה 7
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.1553
0.1552
R2
0.1552
0.1552
R1
0.1552
0.1552
PP
0.1551
0.1551
S1
0.1551
0.1551
S2
0.155
0.1551
S3
0.155
0.155

BUILDon אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.07M
$2.99 M
$3.06 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.05M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.38 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.33 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.07M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.92 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.85 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

BUILDon זרימת הון

זרימת נטו פנימהBUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על BUILDon

סחור ב BUILDon (B) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב BUILDon מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTB
$0.15489
$0.15489$0.15489
+0.21%
742.08K (USDT)
/USD1B
$0.15488
$0.15488$0.15488
-0.02%
349.47K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

B-ל-USD מחשבון

סְכוּם

B
B
USD
USD

1 B = 0.15483 USD

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