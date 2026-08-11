Aztec (AZTEC) ניתוח טכני היום דף Aztec הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של AZTEC מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Aztec למטה. הירשם

Aztec (AZTEC) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.01353 -- +12.93% -4.59% -35.94%

Aztec אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Aztec במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכור מכור 16 נייטרלי 4 קנה 6 ממוצעים נעים : מכירה חזקה מכור 14 נייטרלי 0 קנה 0 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 2 נייטרלי 4 קנה 6 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.01357 0.01356 R2 0.01356 0.01355 R1 0.01355 0.01354 PP 0.01354 0.01354 S1 0.01353 0.01353 S2 0.01352 0.01352 S3 0.01351 0.01352

Aztec אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.70M $5.40 M $6.10 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.00M קניות פעילות ל-3 ימים $0.03 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.03 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.00M קניות פעילות ל-7 ימים $0.04 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.04 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Aztec זרימת הון זרימת נטו פנימה AZTECUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.00 M 0.01 2026-08-20 -$0.05 M 0.01 2026-08-19 $0.05 M 0.01 2026-08-18 $0.05 M 0.01 2026-08-17 $0.02 M 0.01 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

סחור ב Aztec (AZTEC) בשווקים של MEXC חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Aztec מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות. זוגות מחיר שינוי 24 שעות נפח 24 שעות / USDT AZTEC $0.01353 $0.01353 $0.01353 -0.66% 6.20M (USDT) סַחַר / USDC AZTEC $0.01352 $0.01352 $0.01352 -0.66% 4.00M (USDT) סַחַר