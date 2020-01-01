Broadcom (Ondo) (AVGOON) ניתוח טכני היום דף Broadcom (Ondo) הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של AVGOON מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Broadcom (Ondo) למטה. הירשם

Broadcom (Ondo) (AVGOON) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים -- -- -- -- --

Broadcom (Ondo) זרימת הון זרימת נטו פנימה AVGOONUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.