Aventis AI (AVENTISAI) מידע Aventis Metaverse is the first AI-powered decentralized education platform, revolutionizing access to education for users globally, with a strong focus on making executive education affordable and accessible. אתר רשמי: https://www.aventisai.io/ מסמך לבן: https://aventis.gitbook.io/wp סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0xed19b2b301e8a4e18c5dca374a27e7d209ba02c9 קנה AVENTISAIעכשיו!

Aventis AI (AVENTISAI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Aventis AI (AVENTISAI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 3.00M $ 3.00M $ 3.00M שיא כל הזמנים: $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 שפל כל הזמנים: $ 0.002800675192647721 $ 0.002800675192647721 $ 0.002800675192647721 מחיר נוכחי: $ 0.003 $ 0.003 $ 0.003 למידע נוסף על Aventis AI (AVENTISAI) מחיר

Aventis AI (AVENTISAI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Aventis AI (AVENTISAI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של AVENTISAI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות AVENTISAIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את AVENTISAIטוקניומיקה, חקרו אתAVENTISAIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Aventis AI (AVENTISAI) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של AVENTISAIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה AVENTISAI עכשיו את היסטוריית המחירים!

AVENTISAI חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן AVENTISAI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו AVENTISAI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה AVENTISAIעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

