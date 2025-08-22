עוד על AVENTISAI

Aventis AI סֵמֶל

Aventis AI מְחִיר(AVENTISAI)

1 AVENTISAI ל USDמחיר חי:

Aventis AI (AVENTISAI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:52:10 (UTC+8)

Aventis AI (AVENTISAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
Aventis AI (AVENTISAI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.003899. במהלך 24 השעות האחרונות, AVENTISAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.003124 לבין שיא של $ 0.0039, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AVENTISAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.47388225139902757, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.003124515944906293.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AVENTISAI השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, +14.81% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-41.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aventis AI (AVENTISAI) מידע שוק

No.5555

שווי השוק הנוכחי של Aventis AI הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 31.92K. ההיצע במחזור של AVENTISAI הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.90M.

Aventis AI (AVENTISAI) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Aventis AIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00050295+14.81%
30 ימים$ +0.002187+127.74%
60 ימים$ -0.000901-18.78%
90 ימים$ -0.104801-96.42%
Aventis AI שינוי מחיר היום

היום,AVENTISAI רשם שינוי של $ +0.00050295 (+14.81%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Aventis AI שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.002187 (+127.74%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Aventis AI שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,AVENTISAI ראה שינוי של $ -0.000901 (-18.78%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Aventis AI שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.104801 (-96.42%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Aventis AI (AVENTISAI)?

בדוק את Aventis AI עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהAventis AI (AVENTISAI)

Aventis Metaverse is the first AI-powered decentralized education platform, revolutionizing access to education for users globally, with a strong focus on making executive education affordable and accessible.

Aventis AI זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Aventis AIההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקAVENTISAI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Aventis AIאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךAventis AI לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Aventis AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Aventis AI (AVENTISAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Aventis AI (AVENTISAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Aventis AI.

בדוק את Aventis AI תחזית המחיר עכשיו‏!

Aventis AI (AVENTISAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Aventis AI (AVENTISAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AVENTISAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Aventis AI (AVENTISAI)

מחפש איך לקנותAventis AI? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Aventis AIב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

AVENTISAI למטבעות מקומיים

1 Aventis AI(AVENTISAI) ל VND
102.602185
1 Aventis AI(AVENTISAI) ל AUD
A$0.00600446
1 Aventis AI(AVENTISAI) ל GBP
0.00288526
1 Aventis AI(AVENTISAI) ל EUR
0.00331415
1 Aventis AI(AVENTISAI) ל USD
$0.003899
1 Aventis AI(AVENTISAI) ל MYR
RM0.0163758
1 Aventis AI(AVENTISAI) ל TRY
0.159859
1 Aventis AI(AVENTISAI) ל JPY
¥0.573153
1 Aventis AI(AVENTISAI) ל ARS
ARS$5.150579
1 Aventis AI(AVENTISAI) ל RUB
0.3142594
1 Aventis AI(AVENTISAI) ל INR
0.34147442
1 Aventis AI(AVENTISAI) ל IDR
Rp62.88708797
1 Aventis AI(AVENTISAI) ל KRW
5.41524312
1 Aventis AI(AVENTISAI) ל PHP
0.22126825
1 Aventis AI(AVENTISAI) ל EGP
￡E.0.18914049
1 Aventis AI(AVENTISAI) ל BRL
R$0.02121056
1 Aventis AI(AVENTISAI) ל CAD
C$0.00538062
1 Aventis AI(AVENTISAI) ל BDT
0.46998546
1 Aventis AI(AVENTISAI) ל NGN
5.95264229
1 Aventis AI(AVENTISAI) ל COP
$15.596
1 Aventis AI(AVENTISAI) ל ZAR
R.0.06834947
1 Aventis AI(AVENTISAI) ל UAH
0.15970304
1 Aventis AI(AVENTISAI) ל VES
Bs0.54586
1 Aventis AI(AVENTISAI) ל CLP
$3.739141
1 Aventis AI(AVENTISAI) ל PKR
Rs1.09643779
1 Aventis AI(AVENTISAI) ל KZT
2.07723124
1 Aventis AI(AVENTISAI) ל THB
฿0.12652255
1 Aventis AI(AVENTISAI) ל TWD
NT$0.11884152
1 Aventis AI(AVENTISAI) ל AED
د.إ0.01430933
1 Aventis AI(AVENTISAI) ל CHF
Fr0.0031192
1 Aventis AI(AVENTISAI) ל HKD
HK$0.03045119
1 Aventis AI(AVENTISAI) ל AMD
֏1.47631736
1 Aventis AI(AVENTISAI) ל MAD
.د.م0.03497403
1 Aventis AI(AVENTISAI) ל MXN
$0.07267736
1 Aventis AI(AVENTISAI) ל SAR
ريال0.01462125
1 Aventis AI(AVENTISAI) ל PLN
0.01419236
1 Aventis AI(AVENTISAI) ל RON
лв0.01684368
1 Aventis AI(AVENTISAI) ל SEK
kr0.03711848
1 Aventis AI(AVENTISAI) ל BGN
лв0.00651133
1 Aventis AI(AVENTISAI) ל HUF
Ft1.32616687
1 Aventis AI(AVENTISAI) ל CZK
0.08184001
1 Aventis AI(AVENTISAI) ל KWD
د.ك0.001189195
1 Aventis AI(AVENTISAI) ל ILS
0.01317862
1 Aventis AI(AVENTISAI) ל AOA
Kz3.55421143
1 Aventis AI(AVENTISAI) ל BHD
.د.ب0.001469923
1 Aventis AI(AVENTISAI) ל BMD
$0.003899
1 Aventis AI(AVENTISAI) ל DKK
kr0.02487562
1 Aventis AI(AVENTISAI) ל HNL
L0.10110107
1 Aventis AI(AVENTISAI) ל MUR
0.17795036
1 Aventis AI(AVENTISAI) ל NAD
$0.06815452
1 Aventis AI(AVENTISAI) ל NOK
kr0.03945788
1 Aventis AI(AVENTISAI) ל NZD
$0.0066283
1 Aventis AI(AVENTISAI) ל PAB
B/.0.003899
1 Aventis AI(AVENTISAI) ל PGK
K0.01629782
1 Aventis AI(AVENTISAI) ל QAR
ر.ق0.01407539
1 Aventis AI(AVENTISAI) ל RSD
дин.0.39075778

Aventis AI מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Aventis AI, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרAventis AI הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Aventis AI

כמה שווה Aventis AI (AVENTISAI) היום?
החי AVENTISAIהמחיר ב USD הוא 0.003899 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AVENTISAI ל USD?
המחיר הנוכחי של AVENTISAI ל USD הוא $ 0.003899. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Aventis AI?
שווי השוק של AVENTISAI הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AVENTISAI?
ההיצע במחזור של AVENTISAI הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AVENTISAI?
‏‏AVENTISAI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.47388225139902757 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AVENTISAI?
AVENTISAI ‏‏רשם מחירATL של 0.003124515944906293 USD.
מהו נפח המסחר של AVENTISAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AVENTISAI הוא $ 31.92K USD.
האם AVENTISAI יעלה השנה?
AVENTISAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AVENTISAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:52:10 (UTC+8)

