Aventis AI (AVENTISAI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.003899. במהלך 24 השעות האחרונות, AVENTISAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.003124 לבין שיא של $ 0.0039, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AVENTISAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.47388225139902757, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.003124515944906293.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, AVENTISAI השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, +14.81% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-41.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Aventis AI (AVENTISAI) מידע שוק
No.5555
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 31.92K
$ 31.92K$ 31.92K
$ 3.90M
$ 3.90M$ 3.90M
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
0.00%
BSC
שווי השוק הנוכחי של Aventis AI הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 31.92K. ההיצע במחזור של AVENTISAI הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.90M.
Aventis AI (AVENTISAI) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Aventis AIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.00050295
+14.81%
30 ימים
$ +0.002187
+127.74%
60 ימים
$ -0.000901
-18.78%
90 ימים
$ -0.104801
-96.42%
Aventis AI שינוי מחיר היום
היום,AVENTISAI רשם שינוי של $ +0.00050295 (+14.81%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Aventis AI שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.002187 (+127.74%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Aventis AI שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,AVENTISAI ראה שינוי של $ -0.000901 (-18.78%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Aventis AI שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.104801 (-96.42%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Aventis AI (AVENTISAI)?
Aventis Metaverse is the first AI-powered decentralized education platform, revolutionizing access to education for users globally, with a strong focus on making executive education affordable and accessible.
Aventis AI זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Aventis AIההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךAventis AI לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Aventis AIתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Aventis AI (AVENTISAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Aventis AI (AVENTISAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Aventis AI.
הבנת הטוקנומיקה של Aventis AI (AVENTISAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AVENTISAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Aventis AI (AVENTISAI)
מחפש איך לקנותAventis AI? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Aventis AIב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
