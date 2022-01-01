Avalox (AVALOX) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Avalox (AVALOX), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Avalox (AVALOX) מידע Introducing Avalox, the ultimate blend of Meme and DeFi on the Avalanche chain! Embrace the power of laughter and financial innovation as Avalox brings joy to the crypto space. Token holders enjoy meme-worthy moments while benefiting from decentralized finance opportunities. אתר רשמי: https://avaloxtoken.com/ מסמך לבן: https://sg.docworkspace.com/d/sIO6U1Ji_AeCpn68G סייר בלוקים: https://snowtrace.io/token/0x1209810df5370f68b28e6832dc4ac80072e2d0b8 קנה AVALOXעכשיו!

Avalox (AVALOX) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Avalox (AVALOX), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 326.00K $ 326.00K $ 326.00K שיא כל הזמנים: $ 8.5 $ 8.5 $ 8.5 שפל כל הזמנים: $ 0.000003000956322595 $ 0.000003000956322595 $ 0.000003000956322595 מחיר נוכחי: $ 0.00000326 $ 0.00000326 $ 0.00000326 למידע נוסף על Avalox (AVALOX) מחיר

Avalox (AVALOX) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Avalox (AVALOX) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של AVALOX אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות AVALOXהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את AVALOXטוקניומיקה, חקרו אתAVALOXהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות AVALOX מעוניין להוסיף את Avalox (AVALOX) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת AVALOX, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות AVALOX ב-MEXC עכשיו!

Avalox (AVALOX) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של AVALOXעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה AVALOX עכשיו את היסטוריית המחירים!

AVALOX חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן AVALOX עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו AVALOX משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה AVALOXעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!