Athene Network (ATN) מידע Athene Network is a pioneering platform that integrates artificial intelligence (AI) and blockchain technology to drive data innovation and decentralized solutions. Established in 2023, it focuses on creating a multilingual social media data collection network, empowering users worldwide to participate in data mining and AI training through a decentralized approach. אתר רשמי: https://athene.network/ מסמך לבן: https://athene.network/pitch-deck סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x1c6fded596069ebda2ec079891f10efba2c111aa קנה ATNעכשיו!

Athene Network (ATN) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Athene Network (ATN), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): $ 50.03K $ 50.03K $ 50.03K שיא כל הזמנים: $ 0.5543 $ 0.5543 $ 0.5543 שפל כל הזמנים: $ 0.000029153464250268 $ 0.000029153464250268 $ 0.000029153464250268 מחיר נוכחי: $ 0.00002001 $ 0.00002001 $ 0.00002001 למידע נוסף על Athene Network (ATN) מחיר

Athene Network (ATN) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Athene Network (ATN) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של ATN אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות ATNהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את ATNטוקניומיקה, חקרו אתATNהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות ATN מעוניין להוסיף את Athene Network (ATN) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת ATN, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות ATN ב-MEXC עכשיו!

Athene Network (ATN) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של ATNעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה ATN עכשיו את היסטוריית המחירים!

ATN חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן ATN עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו ATN משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה ATNעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

