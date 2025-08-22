עוד על ATN

Athene Network סֵמֶל

Athene Network מְחִיר(ATN)

1 ATN ל USDמחיר חי:

$0.000018
$0.000018
-16.55%1D
USD
Athene Network (ATN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:28:41 (UTC+8)

Athene Network (ATN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00001786
$ 0.00001786$ 0.00001786
24 שעות נמוך
$ 0.00002249
$ 0.00002249$ 0.00002249
גבוה 24 שעות

$ 0.00001786
$ 0.00001786$ 0.00001786

$ 0.00002249
$ 0.00002249$ 0.00002249

$ 67,618.3066592308
$ 67,618.3066592308$ 67,618.3066592308

$ 0.000029153464250268
$ 0.000029153464250268$ 0.000029153464250268

-6.50%

-16.55%

-24.06%

-24.06%

Athene Network (ATN) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000018. במהלך 24 השעות האחרונות, ATN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00001786 לבין שיא של $ 0.00002249, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ATNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 67,618.3066592308, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000029153464250268.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ATN השתנה ב -6.50% במהלך השעה האחרונה, -16.55% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-24.06% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Athene Network (ATN) מידע שוק

No.4570

--
----

$ 44.24K
$ 44.24K$ 44.24K

$ 45.00K
$ 45.00K$ 45.00K

--
----

2,500,000,000
2,500,000,000 2,500,000,000

2,500,000,000
2,500,000,000 2,500,000,000

BSC

שווי השוק הנוכחי של Athene Network הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 44.24K. ההיצע במחזור של ATN הוא --, עם היצע כולל של 2500000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 45.00K.

Athene Network (ATN) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Athene Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0000035698-16.55%
30 ימים$ -0.000063-77.78%
60 ימים$ -0.000021-53.85%
90 ימים$ -0.00154-98.85%
Athene Network שינוי מחיר היום

היום,ATN רשם שינוי של $ -0.0000035698 (-16.55%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Athene Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000063 (-77.78%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Athene Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ATN ראה שינוי של $ -0.000021 (-53.85%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Athene Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00154 (-98.85%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Athene Network (ATN)?

בדוק את Athene Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהAthene Network (ATN)

Athene Network is a pioneering platform that integrates artificial intelligence (AI) and blockchain technology to drive data innovation and decentralized solutions. Established in 2023, it focuses on creating a multilingual social media data collection network, empowering users worldwide to participate in data mining and AI training through a decentralized approach.

Athene Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Athene Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקATN את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Athene Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךAthene Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Athene Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Athene Network (ATN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Athene Network (ATN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Athene Network.

בדוק את Athene Network תחזית המחיר עכשיו‏!

Athene Network (ATN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Athene Network (ATN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ATN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Athene Network (ATN)

מחפש איך לקנותAthene Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Athene Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

ATN למטבעות מקומיים

Athene Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Athene Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרAthene Network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Athene Network

כמה שווה Athene Network (ATN) היום?
החי ATNהמחיר ב USD הוא 0.000018 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ATN ל USD?
המחיר הנוכחי של ATN ל USD הוא $ 0.000018. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Athene Network?
שווי השוק של ATN הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ATN?
ההיצע במחזור של ATN הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ATN?
‏‏ATN השיג מחיר שיא (ATH) של 67,618.3066592308 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ATN?
ATN ‏‏רשם מחירATL של 0.000029153464250268 USD.
מהו נפח המסחר של ATN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ATN הוא $ 44.24K USD.
האם ATN יעלה השנה?
ATN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ATN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:28:41 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

