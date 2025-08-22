Athene Network (ATN) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000018. במהלך 24 השעות האחרונות, ATN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00001786 לבין שיא של $ 0.00002249, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ATNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 67,618.3066592308, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000029153464250268.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, ATN השתנה ב -6.50% במהלך השעה האחרונה, -16.55% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-24.06% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Athene Network (ATN) מידע שוק
No.4570
--
----
$ 44.24K
$ 45.00K
--
----
2,500,000,000
2,500,000,000
BSC
שווי השוק הנוכחי של Athene Network הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 44.24K. ההיצע במחזור של ATN הוא --, עם היצע כולל של 2500000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 45.00K.
Athene Network (ATN) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Athene Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0000035698
-16.55%
30 ימים
$ -0.000063
-77.78%
60 ימים
$ -0.000021
-53.85%
90 ימים
$ -0.00154
-98.85%
Athene Network שינוי מחיר היום
היום,ATN רשם שינוי של $ -0.0000035698 (-16.55%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Athene Network שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000063 (-77.78%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Athene Network שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,ATN ראה שינוי של $ -0.000021 (-53.85%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Athene Network שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00154 (-98.85%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
Athene Network is a pioneering platform that integrates artificial intelligence (AI) and blockchain technology to drive data innovation and decentralized solutions. Established in 2023, it focuses on creating a multilingual social media data collection network, empowering users worldwide to participate in data mining and AI training through a decentralized approach.
Athene Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Athene Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקATN את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Athene Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךAthene Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Athene Networkתחזית מחיר (USD)
