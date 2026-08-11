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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Atlético de Madrid, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Atlético de Madrid, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Atlético de Madrid (ATM) ניתוח טכני היום

Atlético de Madrid (ATM) ניתוח טכני היום

דף Atlético de Madrid הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ATM מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Atlético de Madrid למטה.

Atlético de Madrid (ATM) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$1.385---23.48%-41.70%+36.33%
למידע נוסף על Atlético de Madrid מחיר

Atlético de Madrid זרימת הון

זרימת נטו פנימהATMUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M1.37
2026-08-20-$0.05 M1.36
2026-08-19-$0.04 M1.36
2026-08-18-$0.03 M1.39
2026-08-17-$0.06 M1.46

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Atlético de Madrid

סחור ב Atlético de Madrid (ATM) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Atlético de Madrid מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTATM
$1.385
$1.385$1.385
+1.86%
39.66K (USDT)

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המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

ATM-ל-USD מחשבון

סְכוּם

ATM
ATM
USD
USD

1 ATM = 1.385 USD

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