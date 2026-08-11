Atlético de Madrid (ATM) ניתוח טכני היום
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Atlético de Madrid (ATM) שינוי מחיר
|מחיר נוכחי
|24 שעות
|7 ימים
|30 ימים
|90 ימים
|$1.385
|--
|-23.48%
|-41.70%
|+36.33%
Atlético de Madrid זרימת הון
זרימת נטו פנימהATMUSDT מחיר
|היסטוריה
|זרימת נטו פנימה
|מחיר
|2026-08-21
|$0.00 M
|1.37
|2026-08-20
|-$0.05 M
|1.36
|2026-08-19
|-$0.04 M
|1.36
|2026-08-18
|-$0.03 M
|1.39
|2026-08-17
|-$0.06 M
|1.46
הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.
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זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
$1.385
$1.385$1.385
+1.86%
39.66K (USDT)
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