Atlético de Madrid (ATM) ניתוח טכני היום דף Atlético de Madrid הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ATM מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Atlético de Madrid למטה. הירשם

Atlético de Madrid (ATM) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $1.385 -- -23.48% -41.70% +36.33%

Atlético de Madrid זרימת הון זרימת נטו פנימה ATMUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.00 M 1.37 2026-08-20 -$0.05 M 1.36 2026-08-19 -$0.04 M 1.36 2026-08-18 -$0.03 M 1.39 2026-08-17 -$0.06 M 1.46 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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