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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על APRO, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על APRO, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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APRO (AT) ניתוח טכני היום

APRO (AT) ניתוח טכני היום

דף APRO הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של AT מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של APRO למטה.

APRO (AT) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.14105---7.98%-0.11%+8.75%
למידע נוסף על APRO מחיר

APRO אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של APRO במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 5
נייטרלי 8
קנה 13
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 2נייטרלי 3קנה 9
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 3נייטרלי 5קנה 4
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.1411
0.141
R2
0.141
0.1409
R1
0.1409
0.1409
PP
0.1408
0.1408
S1
0.1407
0.1407
S2
0.1406
0.1407
S3
0.1405
0.1406

APRO אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.10M
$2.00 M
$2.10 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.01M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.10 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.09 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.01M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.33 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.34 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

APRO זרימת הון

זרימת נטו פנימהATUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.01 M0.14
2026-08-20$0.48 M0.14
2026-08-19$0.62 M0.15
2026-08-18-$0.08 M0.15
2026-08-17-$0.05 M0.15

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על APRO

סחור ב APRO (AT) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב APRO מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTAT
$0.14105
$0.14105$0.14105
-0.13%
429.25K (USDT)
/USDCAT
$0.14011
$0.14011$0.14011
-0.54%
383.05K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

AT-ל-USD מחשבון

סְכוּם

AT
AT
USD
USD

1 AT = 0.14105 USD

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