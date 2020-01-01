AST SpaceMobile (ASTSON) ניתוח טכני היום דף AST SpaceMobile הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ASTSON מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של AST SpaceMobile למטה. הירשם

AST SpaceMobile (ASTSON) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים -- -- -- -- --

AST SpaceMobile זרימת הון זרימת נטו פנימה ASTSONUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.