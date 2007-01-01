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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Asteroid Shiba, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Asteroid Shiba, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) ניתוח טכני היום

Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) ניתוח טכני היום

דף Asteroid Shiba הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ASTEROIDBSC מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Asteroid Shiba למטה.

Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.0006664---1.60%-55.58%-55.58%
למידע נוסף על Asteroid Shiba מחיר

Asteroid Shiba אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Asteroid Shiba במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 12
נייטרלי 2
קנה 12
ממוצעים נעים:קנהמכור 5נייטרלי 0קנה 9
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 7נייטרלי 2קנה 3
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.0006602
0.00066
R2
0.00066
0.0006597
R1
0.0006596
0.0006596
PP
0.0006594
0.0006594
S1
0.000659
0.0006591
S2
0.0006588
0.000659
S3
0.0006584
0.0006588

Asteroid Shiba אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.01M
$0.03 M
$0.04 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.08 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.08 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.32 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.32 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Asteroid Shiba זרימת הון

זרימת נטו פנימהASTEROIDBSCUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Asteroid Shiba

סחור ב Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Asteroid Shiba מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USD1ASTEROIDBSC
$0.0006422
$0.0006422$0.0006422
+56.02%
124.22M (USDT)
/USDTASTEROIDBSC
$0.0006664
$0.0006664$0.0006664
+60.81%
148.36M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

ASTEROIDBSC-ל-USD מחשבון

סְכוּם

ASTEROIDBSC
ASTEROIDBSC
USD
USD

1 ASTEROIDBSC = 0.0006664 USD

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