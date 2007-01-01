Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) ניתוח טכני היום דף Asteroid Shiba הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ASTEROIDBSC מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Asteroid Shiba למטה. הירשם

Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.0006664 -- -1.60% -55.58% -55.58%

Asteroid Shiba אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Asteroid Shiba במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה נייטרלי מכור 12 נייטרלי 2 קנה 12 ממוצעים נעים : קנה מכור 5 נייטרלי 0 קנה 9 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 7 נייטרלי 2 קנה 3 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.0006602 0.00066 R2 0.00066 0.0006597 R1 0.0006596 0.0006596 PP 0.0006594 0.0006594 S1 0.000659 0.0006591 S2 0.0006588 0.000659 S3 0.0006584 0.0006588

Asteroid Shiba אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.01M $0.03 M $0.04 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.00M קניות פעילות ל-3 ימים $0.08 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.08 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.00M קניות פעילות ל-7 ימים $0.32 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.32 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Asteroid Shiba זרימת הון זרימת נטו פנימה ASTEROIDBSCUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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