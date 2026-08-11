Aster (ASTER) ניתוח טכני היום דף Aster הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ASTER מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Aster למטה. הירשם

Aster (ASTER) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.6643 -- +10.33% +5.81% -0.78%

Aster אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Aster במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנייה חזקה מכור 3 נייטרלי 7 קנה 16 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 0 נייטרלי 1 קנה 13 אינדיקטורים טכניים : נייטרלי מכור 3 נייטרלי 6 קנה 3 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.664 0.664 R2 0.664 0.6639 R1 0.6639 0.6639 PP 0.6639 0.6639 S1 0.6638 0.6638 S2 0.6638 0.6638 S3 0.6637 0.6638

Aster אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -1.73M $12.72 M $14.44 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -1.31M קניות פעילות ל-3 ימים $9.03 M מכירות פעילות ל-3 ימים $10.35 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -1.37M קניות פעילות ל-7 ימים $12.04 M מכירות פעילות ל-7 ימים $13.42 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Aster זרימת הון זרימת נטו פנימה ASTERUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.35 M 0.65 2026-08-20 $0.04 M 0.67 2026-08-19 -$0.45 M 0.61 2026-08-18 -$0.03 M 0.60 2026-08-17 $0.29 M 0.60 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

סחור ב Aster (ASTER) בשווקים של MEXC חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Aster מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות. זוגות מחיר שינוי 24 שעות נפח 24 שעות / USD1 ASTER $0.6639 $0.6639 $0.6639 -1.20% 86.98K (USDT) סַחַר / USDT ASTER $0.6643 $0.6643 $0.6643 -1.17% 3.91M (USDT) סַחַר / USDC ASTER $0.6629 $0.6629 $0.6629 -1.11% 90.53K (USDT) סַחַר