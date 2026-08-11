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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Aster, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Aster, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Aster (ASTER) ניתוח טכני היום

Aster (ASTER) ניתוח טכני היום

דף Aster הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ASTER מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Aster למטה.

Aster (ASTER) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.6643--+10.33%+5.81%-0.78%
למידע נוסף על Aster מחיר

Aster אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Aster במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנייה חזקה
מכור 3
נייטרלי 7
קנה 16
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 1קנה 13
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 3נייטרלי 6קנה 3
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.664
0.664
R2
0.664
0.6639
R1
0.6639
0.6639
PP
0.6639
0.6639
S1
0.6638
0.6638
S2
0.6638
0.6638
S3
0.6637
0.6638

Aster אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-1.73M
$12.72 M
$14.44 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-1.31M
קניות פעילות ל-3 ימים
$9.03 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$10.35 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-1.37M
קניות פעילות ל-7 ימים
$12.04 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$13.42 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Aster זרימת הון

זרימת נטו פנימהASTERUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.35 M0.65
2026-08-20$0.04 M0.67
2026-08-19-$0.45 M0.61
2026-08-18-$0.03 M0.60
2026-08-17$0.29 M0.60

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Aster

סחור ב Aster (ASTER) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Aster מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USD1ASTER
$0.6639
$0.6639$0.6639
-1.20%
86.98K (USDT)
/USDTASTER
$0.6643
$0.6643$0.6643
-1.17%
3.91M (USDT)
/USDCASTER
$0.6629
$0.6629$0.6629
-1.11%
90.53K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

ASTER-ל-USD מחשבון

סְכוּם

ASTER
ASTER
USD
USD

1 ASTER = 0.6643 USD

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