AssetMint (ASSETMINT) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי AssetMint (ASSETMINT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-19 06:32:53 (UTC+8)
USD

AssetMint (ASSETMINT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור AssetMint (ASSETMINT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
--
----
ההיצע הכולל:
$ 2,100.00T
$ 2,100.00T$ 2,100.00T
אספקה במחזור:
--
----
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 11.30M
$ 11.30M$ 11.30M
שיא כל הזמנים:
$ 0.1692
$ 0.1692$ 0.1692
שפל כל הזמנים:
--
----
מחיר נוכחי:
$ 0.000000005381
$ 0.000000005381$ 0.000000005381

AssetMint (ASSETMINT) מידע

AssetMint is an RWA tokenization and compliance infrastructure platform. It provides an execution layer for asset mapping logic, liquidity construction, regulatory routing, and DAO governance for real-world assets such as real estate, credit, intellectual property, and revenue streams. The system integrates programmable compliance and two-tier liquidity (AMM + professional execution) to support multiple asset types across jurisdictions.

אתר רשמי:
https://assetmint.pro/
מסמך לבן:
https://assetmint.pro/Whitepaper.html
סייר בלוקים:
https://bscscan.com/token/0x1C5AeF2A6fd93a5018C94362087A9F679663aAfF

AssetMint (ASSETMINT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של AssetMint (ASSETMINT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של ASSETMINT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות ASSETMINTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את ASSETMINTטוקניומיקה, חקרו אתASSETMINTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

