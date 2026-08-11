Arcium (ARX) ניתוח טכני היום דף Arcium הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ARX מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Arcium למטה. הירשם

Arcium (ARX) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.117 -- +4.09% -23.63% -10.00%

Arcium אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Arcium במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכור מכור 16 נייטרלי 1 קנה 9 ממוצעים נעים : נייטרלי מכור 8 נייטרלי 0 קנה 6 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 8 נייטרלי 1 קנה 3 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.1189 0.1188 R2 0.1188 0.1188 R1 0.1188 0.1188 PP 0.1187 0.1187 S1 0.1187 0.1187 S2 0.1186 0.1187 S3 0.1186 0.1186

Arcium אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -1.05M $7.94 M $8.99 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.01M קניות פעילות ל-3 ימים $0.17 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.16 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.01M קניות פעילות ל-7 ימים $0.44 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.44 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Arcium זרימת הון זרימת נטו פנימה ARXUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.02 M 0.12 2026-08-20 -$0.05 M 0.11 2026-08-19 $0.06 M 0.12 2026-08-18 -$0.20 M 0.11 2026-08-17 $0.03 M 0.11 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

סחור ב Arcium (ARX) בשווקים של MEXC חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Arcium מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות. זוגות מחיר שינוי 24 שעות נפח 24 שעות / USDC ARX $0.1182 $0.1182 $0.1182 +5.63% 481.42K (USDT) סַחַר / USDT ARX $0.1183 $0.1183 $0.1183 +5.90% 1.62M (USDT) סַחַר