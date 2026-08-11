Apu Apustaja (APU) ניתוח טכני היום
דף Apu Apustaja הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של APU מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Apu Apustaja למטה.
Apu Apustaja (APU) שינוי מחיר
|מחיר נוכחי
|24 שעות
|7 ימים
|30 ימים
|90 ימים
|$0.00002111
|--
|+10.63%
|+31.11%
|-18.18%
Apu Apustaja זרימת הון
זרימת נטו פנימהAPUUSDT מחיר
|היסטוריה
|זרימת נטו פנימה
|מחיר
|2026-08-21
|-$0.01 M
|0.00
|2026-08-20
|$0.00 M
|0.00
|2026-08-19
|$0.00 M
|0.00
|2026-08-18
|$0.00 M
|0.00
|2026-08-17
|$0.00 M
|0.00
הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.
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זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
$0.00002111
$0.00002111$0.00002111
-2.80%
134.71M (USDT)
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