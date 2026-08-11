aPriori (APR) ניתוח טכני היום דף aPriori הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של APR מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של aPriori למטה. הירשם

aPriori (APR) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.1839 -- -63.57% -13.75% +6.38%

APriori אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של APriori במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכירה חזקה מכור 20 נייטרלי 5 קנה 1 ממוצעים נעים : מכירה חזקה מכור 14 נייטרלי 0 קנה 0 אינדיקטורים טכניים : מכירה חזקה מכור 6 נייטרלי 5 קנה 1 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.1843 0.1841 R2 0.1841 0.1839 R1 0.184 0.1839 PP 0.1838 0.1838 S1 0.1837 0.1836 S2 0.1835 0.1836 S3 0.1834 0.1835

APriori אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -1.71M $5.68 M $7.40 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.02M קניות פעילות ל-3 ימים $0.76 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.78 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.28M קניות פעילות ל-7 ימים $10.77 M מכירות פעילות ל-7 ימים $10.48 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. APriori זרימת הון זרימת נטו פנימה APRUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.03 M 0.19 2026-08-20 -$0.25 M 0.19 2026-08-19 -$0.26 M 0.20 2026-08-18 $0.14 M 0.22 2026-08-17 $0.16 M 0.18 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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