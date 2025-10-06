America Party מחיר היום

מחיר America Party (APETH) בזמן אמת היום הוא $ 0.0006246, עם שינוי של 0.17% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ APETH ל USD הוא $ 0.0006246 לכל APETH.

America Party כרגע מדורג במקום #2343 לפי שווי שוק של $ 624.60K, עם היצע במחזור של 1.00B APETH. ב‑24 השעות האחרונות, APETH סחר בין $ 0.0006101 (נמוך) ל $ 0.0006445 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.041828596012183014, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.000003393228455216.

ביצועים לטווח קצר, APETH נע ב +1.94% בשעה האחרונה ו -1.53% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 56.55K.

America Party (APETH) מידע שוק

דירוג No.2343 שווי שוק $ 624.60K$ 624.60K $ 624.60K נפח (24 שעות) $ 56.55K$ 56.55K $ 56.55K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 624.60K$ 624.60K $ 624.60K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 שיעור מחזור 100.00% בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של America Party הוא $ 624.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 56.55K. ההיצע במחזור של APETH הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 624.60K.