מחיר America Party בזמן אמת היום הוא 0.0006246 USD.APETH שווי השוק הוא 624,600 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר APETH ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד!

America Party סֵמֶל

America Party מְחִיר(APETH)

1 APETH ל USDמחיר חי:

$0.0006246
+0.17%1D
USD
America Party (APETH) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-18 14:07:31 (UTC+8)

America Party מחיר היום

מחיר America Party (APETH) בזמן אמת היום הוא $ 0.0006246, עם שינוי של 0.17% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ APETH ל USD הוא $ 0.0006246 לכל APETH.

America Party כרגע מדורג במקום #2343 לפי שווי שוק של $ 624.60K, עם היצע במחזור של 1.00B APETH. ב‑24 השעות האחרונות, APETH סחר בין $ 0.0006101 (נמוך) ל $ 0.0006445 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.041828596012183014, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.000003393228455216.

ביצועים לטווח קצר, APETH נע ב +1.94% בשעה האחרונה ו -1.53% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 56.55K.

America Party (APETH) מידע שוק

No.2343

$ 624.60K
$ 56.55K
$ 624.60K
1.00B
1,000,000,000
1,000,000,000
100.00%

ETH

שווי השוק הנוכחי של America Party הוא $ 624.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 56.55K. ההיצע במחזור של APETH הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 624.60K.

America Party היסטוריית המחירים USD

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0006101
24 שעות נמוך
$ 0.0006445
גבוה 24 שעות

$ 0.0006101
$ 0.0006445
$ 0.041828596012183014
$ 0.000003393228455216
+1.94%

+0.17%

-1.53%

-1.53%

America Party (APETH) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של America Partyהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00000106+0.17%
30 ימים$ -0.000563-47.41%
60 ימים$ -0.0010954-63.69%
90 ימים$ -0.0047974-88.49%
America Party שינוי מחיר היום

היום,APETH רשם שינוי של $ +0.00000106 (+0.17%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

America Party שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000563 (-47.41%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

America Party שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,APETH ראה שינוי של $ -0.0010954 (-63.69%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

America Party שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0047974 (-88.49%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של America Party (APETH)?

בדוק את America Party עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

תחזית מחיר עבור America Party

America Party (APETH) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של APETH הוא $ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
America Party (APETH) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)

בשנת 2040, המחיר של America Party עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --.

לפרויקציות תרחישים בזמן אמת ולניתוח מותאם אישית יותר, המשתמשים יכולים להשתמש בכלי תחזית המחיר ובתובנות השוק מבוססות ה-AI של MEXC.
הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
רוצה לדעת לאיזה מחיר America Party יגיע ב‑2025–2026? בקר בדף תחזית המחיר שלנו עבור APETH תחזיות מחירי לשנים 2025–2026 על ידי לחיצה על America Party תחזית מחיר.

כיצד לקנות & להשקיע ב America Party

מוכן להתחיל עם America Party? קניית APETH מהירה וידידותית למתחילים ב‑MEXC. תוכל להתחיל לסחור מיד לאחר הרכישה הראשונה שלך. למידע נוסף, עיין במדריך המלא שלנו על כיצד לקנות America Party. להלן סקירה מהירה בחמישה שלבים שתעזור לך להתחיל את America Party (APETH) מסע הקנייה שלך.

שלב 1

הירשם לחשבון והשלם את KYC

ראשית, הירשם לחשבון והשלם את KYC ב-MEXC. אתה יכול לעשות זאת באתר הרשמי של MEXC או באפליקציית MEXC באמצעות מספר הטלפון או כתובת הדוא"ל שלך.
שלב 2

הוסף USDT, USDC או USDE לארנק שלך

USDT, USDC ו-USDE מקלים על המסחר ב-MEXC. אתה יכול לקנות USDT, USDC ו-USDE באמצעות העברה בנקאית, OTC או מסחר P2P.
שלב 3

עבור לדף מסחר ספוט

באתר של MEXC, לחץ על ספוט בסרגל העליון וחפש את האסימונים המועדפים עליך.
שלב 4

בחר את האסימונים שלך

עם יותר מ-1.00B אסימונים זמינים, אתה יכול בקלות לקנות ביטקוין, אתריום ואסימונים פופולריים.
שלב 5

השלם את הרכישה שלך

הזן את כמות האסימונים או את השווי במטבע המקומי שלך. לחץ על קנה, וAmerica Partyיזוכה מיידית בארנק שלך.
איך לקנות America Party (APETH) מדריך

מה אפשר לעשות עם America Party

החזקת America Party מאפשרת לך לפתוח יותר אפשרויות מעבר לרכישה והחזקה בלבד. אתה יכול לסחור ב-BTC במאות שווקים, להרוויח פרסים פסיביים דרך מוצרי חיסכון והימור גמישים, או להשתמש בכלי מסחר מקצועיים כדי להגדיל את הנכסים שלך. בין אם אתה מתחיל, מקצועי או משקיע מנוסה, MEXC מקלה עליך למקסם את הפוטנציאל הקריפטו שלך. להלן ארבע הדרכים הטובות ביותר למצות את הפוטנציאל של טוקני הביטקוין שלך

מסחר עם עמלות נמוכות במיוחד ב‑MEXC

קנייה של America Party (APETH) ב MEXC פירושה יותר ערך לכספך. כאחת מפלטפורמות הקריפטו עם העמלות הנמוכות ביותר בשוק, MEXC עוזרת לך להפחית עלויות מהעסקה הראשונה שלך.

עמלות מסחר ספוט:
עמלות מסחר בחוזים עתידיים:
בדוק את התחרותיות ב MEXC עמלות המסחר

בנוסף, ניתן לסחור בטוקנים ספוט נבחרים ללא כל עמלות באמצעות פסטיבל ללא עמלות של MEXC.

מה זהAmerica Party (APETH)

$AP is a meme token themed around the concept of the American Party.

America Party מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של America Party, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרAmerica Party הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על America Party

כמה שווה 1 America Party ב-2030?
אם America Party תצמח בקצב שנתי של 5%, הערך המוערך שלה יכול להגיע לכ $-- עד 2026, $-- עד 2030, $-- עד 2035, ו $-- עד 2040. נתונים אלו ממחישים תרחיש של צמיחה מצטברת יציבה, אם כי המחיר בפועל בעתיד יהיה תלוי באימוץ השוק, בהתפתחויות רגולטוריות ובתנאים מקרו-כלכליים. אתה יכול לצפות בטבלת התחזית המלאה למטה לקבלת פירוט שנתי של America Party מחירי הפוטנציאליים ותשואת ה-ROI הצפויה.
America Party (APETH) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
11-17 11:15:44עדכוני תעשייה
שוק הדובים של המטבעות הקריפטוגרפיים מתעצם, ביטקוין מוחק את הרווחים מתחילת השנה, אתריום בקושי מחזיק ב-3,000$
11-17 03:26:00עדכוני תעשייה
קרנות הסל הנסחרות בבורסה (ETFs) של אתריום בארה"ב רושמות תזרים יוצא נטו של 728.3 מיליון דולר השבוע
11-16 23:43:30עדכוני תעשייה
התשואה של ביטקוין בנובמבר השנה מדווחת באופן זמני כ-12.39%-, בהשוואה לתשואה הממוצעת ההיסטורית של 42.49%
11-16 18:32:59עדכוני תעשייה
ETF ספוט של SOL רושם כניסות נטו במשך 14 ימי מסחר רצופים, עם סך כניסות המגיע ל-382 מיליון דולר
11-16 05:28:58עדכוני תעשייה
סך שווי השוק של סטייבלקוינס ירד ב-0.41% במהלך 7 הימים האחרונים, וצנח ל-304.2 מיליארד דולר
11-15 14:42:25עדכוני תעשייה
אסימוני מגזר הפרטיות מציגים עליות נרחבות, DASH עלה ב-41.6%, ZEC מתאושש ל-743$

גלה עוד על America Party

APETH USDT (מסחר בחוזים עתידיים)

פתח פוזיציה לונג או שורט ב APETH עם מינוף. חקור מסחר בחוזים עתידיים של APETH USDT ב-MEXC ונצל את תנודות השוק.

סחור ב America Party (APETH) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב America Party מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTAPETH
$0.0006246
+0.11%
0.00% (USDT)

