Ant Token מחיר היום

מחיר Ant Token (ANTY) בזמן אמת היום הוא $ 0.0000000171, עם שינוי של 16.58% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ANTY ל USD הוא $ 0.0000000171 לכל ANTY.

Ant Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- ANTY. ב‑24 השעות האחרונות, ANTY סחר בין $ 0.000000015 (נמוך) ל $ 0.0000000707 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, ANTY נע ב +7.54% בשעה האחרונה ו -98.27% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 31.90K.

Ant Token (ANTY) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 31.90K$ 31.90K $ 31.90K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.71M$ 1.71M $ 1.71M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 100,000,000,000,000 100,000,000,000,000 100,000,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Ant Token הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 31.90K. ההיצע במחזור של ANTY הוא --, עם היצע כולל של 100000000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.71M.