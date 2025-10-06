ExchangeDEX+
מחיר Ant Token בזמן אמת היום הוא 0.0000000171 USD.ANTY שווי השוק הוא -- USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר ANTY ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד!

עוד על ANTY

ANTY מידע על מחיר

מה זה ANTY

ANTY מסמך לבן

ANTY אתר רשמי

ANTY טוקניומיקה

ANTY תחזית מחיר

ANTY היסטוריה

ANTY מדריך קנייה

ANTYממיר מטבעות לפיאט

ANTY ספוט

Ant Token סֵמֶל

Ant Token מְחִיר(ANTY)

1 ANTY ל USDמחיר חי:

-16.58%1D
USD
Ant Token (ANTY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-18 19:24:38 (UTC+8)

Ant Token מחיר היום

מחיר Ant Token (ANTY) בזמן אמת היום הוא $ 0.0000000171, עם שינוי של 16.58% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ANTY ל USD הוא $ 0.0000000171 לכל ANTY.

Ant Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- ANTY. ב‑24 השעות האחרונות, ANTY סחר בין $ 0.000000015 (נמוך) ל $ 0.0000000707 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, ANTY נע ב +7.54% בשעה האחרונה ו -98.27% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 31.90K.

Ant Token (ANTY) מידע שוק

BSC

שווי השוק הנוכחי של Ant Token הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 31.90K. ההיצע במחזור של ANTY הוא --, עם היצע כולל של 100000000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.71M.

Ant Token היסטוריית המחירים USD

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+7.54%

-16.58%

-98.27%

-98.27%

Ant Token (ANTY) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Ant Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0000000033987-16.58%
30 ימים$ -0.0009999829-100.00%
60 ימים$ -0.0009999829-100.00%
90 ימים$ -0.0009999829-100.00%
Ant Token שינוי מחיר היום

היום,ANTY רשם שינוי של $ -0.0000000033987 (-16.58%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Ant Token שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0009999829 (-100.00%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Ant Token שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ANTY ראה שינוי של $ -0.0009999829 (-100.00%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Ant Token שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0009999829 (-100.00%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Ant Token (ANTY)?

בדוק את Ant Token עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

תחזית מחיר עבור Ant Token

Ant Token (ANTY) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של ANTY הוא $ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
Ant Token (ANTY) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Ant Token עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --.

כלי MEXC
לפרויקציות תרחישים בזמן אמת ולניתוח מותאם אישית יותר, המשתמשים יכולים להשתמש בכלי תחזית המחיר ובתובנות השוק מבוססות ה-AI של MEXC.
הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
רוצה לדעת לאיזה מחיר Ant Token יגיע ב‑2025–2026? בקר בדף תחזית המחיר שלנו עבור ANTY תחזיות מחירי לשנים 2025–2026 על ידי לחיצה על Ant Token תחזית מחיר.

כיצד לקנות & להשקיע ב Ant Token

מוכן להתחיל עם Ant Token? קניית ANTY מהירה וידידותית למתחילים ב‑MEXC. תוכל להתחיל לסחור מיד לאחר הרכישה הראשונה שלך. למידע נוסף, עיין במדריך המלא שלנו על כיצד לקנות Ant Token. להלן סקירה מהירה בחמישה שלבים שתעזור לך להתחיל את Ant Token (ANTY) מסע הקנייה שלך.

שלב 1

הירשם לחשבון והשלם את KYC

ראשית, הירשם לחשבון והשלם את KYC ב-MEXC. אתה יכול לעשות זאת באתר הרשמי של MEXC או באפליקציית MEXC באמצעות מספר הטלפון או כתובת הדוא"ל שלך.
שלב 2

הוסף USDT, USDC או USDE לארנק שלך

USDT, USDC ו-USDE מקלים על המסחר ב-MEXC. אתה יכול לקנות USDT, USDC ו-USDE באמצעות העברה בנקאית, OTC או מסחר P2P.
שלב 3

עבור לדף מסחר ספוט

באתר של MEXC, לחץ על ספוט בסרגל העליון וחפש את האסימונים המועדפים עליך.
שלב 4

בחר את האסימונים שלך

עם יותר מ--- אסימונים זמינים, אתה יכול בקלות לקנות ביטקוין, אתריום ואסימונים פופולריים.
שלב 5

השלם את הרכישה שלך

הזן את כמות האסימונים או את השווי במטבע המקומי שלך. לחץ על קנה, וAnt Tokenיזוכה מיידית בארנק שלך.
איך לקנות Ant Token (ANTY) מדריך

מה אפשר לעשות עם Ant Token

החזקת Ant Token מאפשרת לך לפתוח יותר אפשרויות מעבר לרכישה והחזקה בלבד. אתה יכול לסחור ב-BTC במאות שווקים, להרוויח פרסים פסיביים דרך מוצרי חיסכון והימור גמישים, או להשתמש בכלי מסחר מקצועיים כדי להגדיל את הנכסים שלך. בין אם אתה מתחיל, מקצועי או משקיע מנוסה, MEXC מקלה עליך למקסם את הפוטנציאל הקריפטו שלך. להלן ארבע הדרכים הטובות ביותר למצות את הפוטנציאל של טוקני הביטקוין שלך

מסחר עם עמלות נמוכות במיוחד ב‑MEXC

קנייה של Ant Token (ANTY) ב MEXC פירושה יותר ערך לכספך. כאחת מפלטפורמות הקריפטו עם העמלות הנמוכות ביותר בשוק, MEXC עוזרת לך להפחית עלויות מהעסקה הראשונה שלך.

עמלות מסחר ספוט:
עמלות מסחר בחוזים עתידיים:
בדוק את התחרותיות ב MEXC עמלות המסחר

בנוסף, ניתן לסחור בטוקנים ספוט נבחרים ללא כל עמלות באמצעות פסטיבל ללא עמלות של MEXC.

מה זהAnt Token (ANTY)

AntVerse is where AI meets gaming and the metaverse. AI x Gaming x Metaverse — all building the AntVerse. You bring the spark — a story, a concept, a vision. We bring the engine — an AI that turns it into a game. The result? A playable microverse — your very own Ant Nest. But it doesn’t stop there. Each Ant Nest connects. Expands. Evolves. Together, we build AntVerse — a living, breathing digital colony. Key Features: AI Game Builder, Modular Game Rooms (Ant Nests), Scalable Metaverse Architecture, Live Creation Loop, Powered by $ANT.

Ant Token מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Ant Token, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרAnt Token הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Ant Token

כמה שווה 1 Ant Token ב-2030?
אם Ant Token תצמח בקצב שנתי של 5%, הערך המוערך שלה יכול להגיע לכ $-- עד 2026, $-- עד 2030, $-- עד 2035, ו $-- עד 2040. נתונים אלו ממחישים תרחיש של צמיחה מצטברת יציבה, אם כי המחיר בפועל בעתיד יהיה תלוי באימוץ השוק, בהתפתחויות רגולטוריות ובתנאים מקרו-כלכליים. אתה יכול לצפות בטבלת התחזית המלאה למטה לקבלת פירוט שנתי של Ant Token מחירי הפוטנציאליים ותשואת ה-ROI הצפויה.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-18 19:24:38 (UTC+8)

Ant Token (ANTY) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
11-17 11:15:44עדכוני תעשייה
שוק הדובים של המטבעות הקריפטוגרפיים מתעצם, ביטקוין מוחק את הרווחים מתחילת השנה, אתריום בקושי מחזיק ב-3,000$
11-17 03:26:00עדכוני תעשייה
קרנות הסל הנסחרות בבורסה (ETFs) של אתריום בארה"ב רושמות תזרים יוצא נטו של 728.3 מיליון דולר השבוע
11-16 23:43:30עדכוני תעשייה
התשואה של ביטקוין בנובמבר השנה מדווחת באופן זמני כ-12.39%-, בהשוואה לתשואה הממוצעת ההיסטורית של 42.49%
11-16 18:32:59עדכוני תעשייה
ETF ספוט של SOL רושם כניסות נטו במשך 14 ימי מסחר רצופים, עם סך כניסות המגיע ל-382 מיליון דולר
11-16 05:28:58עדכוני תעשייה
סך שווי השוק של סטייבלקוינס ירד ב-0.41% במהלך 7 הימים האחרונים, וצנח ל-304.2 מיליארד דולר
11-15 14:42:25עדכוני תעשייה
אסימוני מגזר הפרטיות מציגים עליות נרחבות, DASH עלה ב-41.6%, ZEC מתאושש ל-743$

גלה עוד על Ant Token

ANTY USDT (מסחר בחוזים עתידיים)

פתח פוזיציה לונג או שורט ב ANTY עם מינוף. חקור מסחר בחוזים עתידיים של ANTY USDT ב-MEXC ונצל את תנודות השוק.

סחור ב Ant Token (ANTY) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Ant Token מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTANTY
-20.09%
0.00% (USDT)

עוד מטבעות קריפטו לחקירה

מטבעות הקריפטו המובילים עם נתוני שוק זמינים ב-MEXC

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

