קנה קריפטושווקיםספוטחוזים עתידייםETHלהרוויחמרכז אירועיםמרכז תגמולים
עוד
$1,000,000 TradFi Gala
הירשם
האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על The Black Bull, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על The Black Bull, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

עוד על ANSEM

ANSEM מידע על מחיר

מה זה ANSEM

ANSEM אתר רשמי

ANSEM טוקניומיקה

ANSEM תחזית מחיר

ANSEM היסטוריה

ANSEM מדריך קנייה

ANSEMממיר מטבעות לפיאט

ANSEM ספוט

ANSEM חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

The Black Bull (ANSEM) ניתוח טכני היום

The Black Bull (ANSEM) ניתוח טכני היום

דף The Black Bull הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ANSEM מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של The Black Bull למטה.

The Black Bull (ANSEM) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.24359--+27.26%+14.19%+4,771.80%
למידע נוסף על The Black Bull מחיר

The Black Bull אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של The Black Bull במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 8
נייטרלי 1
קנה 17
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 0קנה 14
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 8נייטרלי 1קנה 3
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.2471
0.2471
R2
0.2471
0.247
R1
0.247
0.247
PP
0.247
0.247
S1
0.2469
0.2469
S2
0.2469
0.2469
S3
0.2468
0.2469

The Black Bull אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.05M
$0.19 M
$0.25 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.04M
קניות פעילות ל-3 ימים
$1.30 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$1.25 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.04M
קניות פעילות ל-7 ימים
$7.52 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$7.56 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

The Black Bull זרימת הון

זרימת נטו פנימהANSEMUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על The Black Bull

סחור ב The Black Bull (ANSEM) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב The Black Bull מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USD1ANSEM
$0.24139
$0.24139$0.24139
-3.90%
233.29K (USDT)
/USDTANSEM
$0.24359
$0.24359$0.24359
-3.35%
1.35M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

ANSEM-ל-USD מחשבון

סְכוּם

ANSEM
ANSEM
USD
USD

1 ANSEM = 0.24359 USD

ניתוח טכני נוסף של קריפטו

מצאו עוד ניתוחי מחירים של מטבעות קריפטו פופולריים.