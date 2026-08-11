Hey Anon (ANON) ניתוח טכני היום דף Hey Anon הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ANON מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Hey Anon למטה. הירשם

Hey Anon (ANON) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.3269 -- +26.41% +4.57% -43.71%

Hey Anon זרימת הון זרימת נטו פנימה ANONUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.00 M 0.33 2026-08-20 $0.00 M 0.33 2026-08-19 $0.00 M 0.32 2026-08-18 $0.00 M 0.31 2026-08-17 $0.00 M 0.27 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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