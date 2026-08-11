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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Hey Anon, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Hey Anon, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Hey Anon (ANON) ניתוח טכני היום

Hey Anon (ANON) ניתוח טכני היום

דף Hey Anon הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ANON מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Hey Anon למטה.

Hey Anon (ANON) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.3269--+26.41%+4.57%-43.71%
למידע נוסף על Hey Anon מחיר

Hey Anon זרימת הון

זרימת נטו פנימהANONUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M0.33
2026-08-20$0.00 M0.33
2026-08-19$0.00 M0.32
2026-08-18$0.00 M0.31
2026-08-17$0.00 M0.27

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Hey Anon

סחור ב Hey Anon (ANON) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Hey Anon מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTANON
$0.328
$0.328$0.328
-1.55%
193.22K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

ANON-ל-USD מחשבון

סְכוּם

ANON
ANON
USD
USD

1 ANON = 0.3269 USD

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