Amazon.com xStock (AMZNX) ניתוח טכני היום דף Amazon.com xStock הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של AMZNX מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Amazon.com xStock למטה. הירשם

Amazon.com xStock (AMZNX) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים -- -- -- -- --

Amazon.com xStock זרימת הון זרימת נטו פנימה AMZNXUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.