Amped Finance מחיר היום

מחיר Amped Finance (AMPED) בזמן אמת היום הוא $ 0.00494, עם שינוי של 0.80% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AMPED ל USD הוא $ 0.00494 לכל AMPED.

Amped Finance כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- AMPED. ב‑24 השעות האחרונות, AMPED סחר בין $ 0.00464 (נמוך) ל $ 0.00513 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, AMPED נע ב +1.43% בשעה האחרונה ו -13.64% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 9.33K.

Amped Finance (AMPED) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 9.33K$ 9.33K $ 9.33K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 494.00K$ 494.00K $ 494.00K אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 100,000,000 100,000,000 100,000,000 בלוקצ'יין ציבורי SONIC

שווי השוק הנוכחי של Amped Finance הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 9.33K. ההיצע במחזור של AMPED הוא --, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 494.00K.