Amkor Technology (AMKRON) ניתוח טכני היום דף Amkor Technology הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של AMKRON מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Amkor Technology למטה. הירשם

Amkor Technology (AMKRON) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים -- -- -- -- --

Amkor Technology זרימת הון זרימת נטו פנימה AMKRONUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.