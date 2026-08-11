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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Amnis Finance, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Amnis Finance, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Amnis Finance (AMI) ניתוח טכני היום

Amnis Finance (AMI) ניתוח טכני היום

דף Amnis Finance הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של AMI מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Amnis Finance למטה.

Amnis Finance (AMI) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.001314--+12.59%-35.12%-61.51%
למידע נוסף על Amnis Finance מחיר

Amnis Finance זרימת הון

זרימת נטו פנימהAMIUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M0.00
2026-08-20$0.01 M0.00
2026-08-19$0.00 M0.00
2026-08-18$0.00 M0.00
2026-08-17$0.00 M0.00

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב Amnis Finance (AMI) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Amnis Finance מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTAMI
$0.001314
$0.001314$0.001314
+6.39%
42.46M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

AMI-ל-USD מחשבון

סְכוּם

AMI
AMI
USD
USD

1 AMI = 0.001314 USD

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