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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Applied Materials, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Applied Materials, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Applied Materials (AMATON) ניתוח טכני היום

Applied Materials (AMATON) ניתוח טכני היום

דף Applied Materials הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של AMATON מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Applied Materials למטה.

Applied Materials (AMATON) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
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למידע נוסף על Applied Materials מחיר

Applied Materials זרימת הון

זרימת נטו פנימהAMATONUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

AMATON-ל-USD מחשבון

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1 AMATON = -- USD

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