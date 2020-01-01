Applied Materials (AMATON) ניתוח טכני היום דף Applied Materials הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של AMATON מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Applied Materials למטה. הירשם

Applied Materials (AMATON) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים -- -- -- -- --

Applied Materials זרימת הון זרימת נטו פנימה AMATONUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.