ALVIDO (ALVIDO) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי ALVIDO (ALVIDO), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

ALVIDO (ALVIDO) מידע ALVIDO is the native utility and governance token of the Alvido Web3 gaming ecosystem. Designed to fuel a new era of decentralized entertainment, ALVIDO empowers players, developers, and stakeholders through transparent incentives, real ownership, and community-driven growth. אתר רשמי: https://alvido.org/ מסמך לבן: https://docs.alvido.org/ סייר בלוקים: https://bscscan.com/address/0x60D370f59d81bd212d63a4EA9085d83ec8125584 קנה ALVIDOעכשיו!

ALVIDO (ALVIDO) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור ALVIDO (ALVIDO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): $ 3.50K $ 3.50K $ 3.50K שיא כל הזמנים: $ 0.0309 $ 0.0309 $ 0.0309 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.00000035 $ 0.00000035 $ 0.00000035 למידע נוסף על ALVIDO (ALVIDO) מחיר

ALVIDO (ALVIDO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של ALVIDO (ALVIDO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של ALVIDO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות ALVIDOהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את ALVIDOטוקניומיקה, חקרו אתALVIDOהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות ALVIDO מעוניין להוסיף את ALVIDO (ALVIDO) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת ALVIDO, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות ALVIDO ב-MEXC עכשיו!

ALVIDO (ALVIDO) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של ALVIDOעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה ALVIDO עכשיו את היסטוריית המחירים!

ALVIDO חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן ALVIDO עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו ALVIDO משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה ALVIDOעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

