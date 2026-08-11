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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Allora, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Allora, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Allora (ALLO) ניתוח טכני היום

Allora (ALLO) ניתוח טכני היום

דף Allora הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ALLO מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Allora למטה.

Allora (ALLO) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.30241--+10.65%-36.81%+237.17%
למידע נוסף על Allora מחיר

Allora אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Allora במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 18
נייטרלי 2
קנה 6
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 14נייטרלי 0קנה 0
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 4נייטרלי 2קנה 6
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.30175
0.30168
R2
0.30168
0.3016
R1
0.30154
0.30156
PP
0.30147
0.30147
S1
0.30133
0.30139
S2
0.30127
0.30135
S3
0.30112
0.30127

Allora אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.20M
$1.73 M
$1.93 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.05M
קניות פעילות ל-3 ימים
$4.34 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$4.39 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$13.49 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$13.49 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Allora זרימת הון

זרימת נטו פנימהALLOUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.14 M0.32
2026-08-20-$0.12 M0.29
2026-08-19-$4.94 M0.30
2026-08-18-$0.45 M0.31
2026-08-17-$0.91 M0.28

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Allora

סחור ב Allora (ALLO) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Allora מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTALLO
$0.30248
$0.30248$0.30248
+2.72%
450.58K (USDT)
/USDCALLO
$0.30235
$0.30235$0.30235
+2.71%
192.48K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

ALLO-ל-USD מחשבון

סְכוּם

ALLO
ALLO
USD
USD

1 ALLO = 0.30241 USD

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