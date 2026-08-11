Allora (ALLO) ניתוח טכני היום דף Allora הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ALLO מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Allora למטה. הירשם

Allora (ALLO) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.30241 -- +10.65% -36.81% +237.17%

Allora אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Allora במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכור מכור 18 נייטרלי 2 קנה 6 ממוצעים נעים : מכירה חזקה מכור 14 נייטרלי 0 קנה 0 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 4 נייטרלי 2 קנה 6 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.30175 0.30168 R2 0.30168 0.3016 R1 0.30154 0.30156 PP 0.30147 0.30147 S1 0.30133 0.30139 S2 0.30127 0.30135 S3 0.30112 0.30127

Allora אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.20M $1.73 M $1.93 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.05M קניות פעילות ל-3 ימים $4.34 M מכירות פעילות ל-3 ימים $4.39 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.00M קניות פעילות ל-7 ימים $13.49 M מכירות פעילות ל-7 ימים $13.49 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Allora זרימת הון זרימת נטו פנימה ALLOUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.14 M 0.32 2026-08-20 -$0.12 M 0.29 2026-08-19 -$4.94 M 0.30 2026-08-18 -$0.45 M 0.31 2026-08-17 -$0.91 M 0.28 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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