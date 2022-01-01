All in (ALLIN) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי All in (ALLIN), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

All in (ALLIN) מידע All In is a project that focuses on AI and specializes in developing utilities and managed services that empower communities and projects to harness the full potential of AI technology. אתר רשמי: https://allin.so/ מסמך לבן: https://allin.so/litepaper/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x9B2b931d6AB97B6A887b2C5d8529537E6FE73Ebe#balances קנה ALLINעכשיו!

All in (ALLIN) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור All in (ALLIN), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 186.28K $ 186.28K $ 186.28K ההיצע הכולל: $ 960.72K $ 960.72K $ 960.72K אספקה במחזור: $ 958.71K $ 958.71K $ 958.71K FDV (שווי מדולל מלא): $ 194.30K $ 194.30K $ 194.30K שיא כל הזמנים: $ 4.75 $ 4.75 $ 4.75 שפל כל הזמנים: $ 0.003973322646943962 $ 0.003973322646943962 $ 0.003973322646943962 מחיר נוכחי: $ 0.1943 $ 0.1943 $ 0.1943 למידע נוסף על All in (ALLIN) מחיר

All in (ALLIN) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של All in (ALLIN) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של ALLIN אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות ALLINהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את ALLINטוקניומיקה, חקרו אתALLINהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות ALLIN מעוניין להוסיף את All in (ALLIN) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת ALLIN, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות ALLIN ב-MEXC עכשיו!

All in (ALLIN) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של ALLINעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה ALLIN עכשיו את היסטוריית המחירים!

ALLIN חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן ALLIN עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו ALLIN משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה ALLINעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

